İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları devam ediyor! Sıkı güvenlik önlemleri alındı!
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları...
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
Son Dakika
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı...
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık maaşa göre!
Son Dakika
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık...
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...

Amazon Prime Gaming Türkiye Eylül 2021 ücretsiz oyunları

Amazon Prime Gaming Türkiye, Eylül ayının ücretsiz oyunlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama kapsamında Amazon Prime üyeleri bu ay şu oyunları oynayabilecek; Knockout City, Sam & Max Hit the Road, Candleman the Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up! ve Unmemory. Üyeler bu oyunlara ücretsiz erişim sağlayabilecek. İşte detaylar...

06 Eylül 2021 Pazartesi 14:55
Amazon Prime Gaming Türkiye Eylül 2021 ücretsiz oyunları
Takip Et:

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming sayesinde her ay üyelere özel verilen oyunlara ücretsiz erişebiliyorlar. Üyelerin süresiz sahip olabildikleri bu oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanılabilen seviye atlama, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ile Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklardan da yararlanabiliyorlar.  

Bu fırsatlar kapsamında Amazon Prime üyeleri Prime Gaming aracılığı ile Eylül ayında şu oyunlara erişim sağlayabilecek;  ve Unmemory. Bunların yanı sıra eylül ayı süresince Brawhalla, red Dead Online, Apex Legends, Fall Guys gibi birçok oyunda yeni oyun içi ganimet ve geliştirmelerden faydalanabilecekler.

Amazon Prime üyeliği ile yalnızca ücretsiz oyunlardan değil daha birçok alandan yararlanabiliyorsunuz. Amazon Prime ile ertesi gün ya da iki gün içinde ücretsiz hızlı teslimat ile, Prime video ve sürekli yenilen popüler film ve dizilerden meydana gelen geniş bir kategoriye sınırsız erişim hakkı kazanırken, özel indirimlerle ayda yalnızca 7.90 TL’ye sahip olabiliyorsunuz.

Amazon Prime Gaming eylül ayı ücretsiz oyunları

Knockout City:

Bu oyun Electronic Arts tarafından EA Originals markası adı altında yayınlanırken, Velan Studios tarafından geliştirilmiştir. Bu oyun yakar top sevenleri bekliyor.

Bu oyunda Serbest Polis Sam ve Max ile beraber 1993 yılında geçen suçları 2D animasyon macerası ile çözmeye hazırlanın.

Candleman The Complete Jouney:

Bulmaca severler buraya gelebilir. Bu benzersiz bulmaca platform oyunu ile oyuncular, uzakta duran parıltıyı bulmak için çeşitli ortamları keşfedecek ve sadece 10 saniye yanabilen küçük bir mum rolünü üstlenecek.

Puzzle Agent:

Bağımsız çizgi roman sanatçısı Graham Annable’ın benzersiz anlatısı ve muhteşem bir görsel duyarlılıkla yaratılan Puzzle Agent, oyuncuları bulmaca dünyasında heyecan verici ve zorlayıcı bir maceranın içinde bekliyor.

Son Güncelleme: 06.09.2021 14:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ücretsizOyunAmazonprime
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?
TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı

Popüler Haberler

Amazon Prime Gaming Türkiye Eylül 2021 ücretsiz oyunları
Ortaokulda kaç ders var hangi dersler var? Ortaokul seçmeli dersler hangileri?
7 Eylül 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Eylül Salı at yarışı programı
TJK 6 Eylül 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Eylül 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 6 Eylül 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Öğrencilere 850 TL okul desteği müjdesi!
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Hamilelik belirtileri en erken ne zaman başlar? Hamilelik belirtileri hangi ayda başlar?
Hafta sonu 5 Eylül 2021 Pazar açık noter var mı? 5 Eylül 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.