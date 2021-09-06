Amazon Prime Gaming Türkiye Eylül 2021 ücretsiz oyunları

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming sayesinde her ay üyelere özel verilen oyunlara ücretsiz erişebiliyorlar. Üyelerin süresiz sahip olabildikleri bu oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanılabilen seviye atlama, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ile Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklardan da yararlanabiliyorlar.

Bu fırsatlar kapsamında Amazon Prime üyeleri Prime Gaming aracılığı ile Eylül ayında şu oyunlara erişim sağlayabilecek; ve Unmemory. Bunların yanı sıra eylül ayı süresince Brawhalla, red Dead Online, Apex Legends, Fall Guys gibi birçok oyunda yeni oyun içi ganimet ve geliştirmelerden faydalanabilecekler.

Amazon Prime üyeliği ile yalnızca ücretsiz oyunlardan değil daha birçok alandan yararlanabiliyorsunuz. Amazon Prime ile ertesi gün ya da iki gün içinde ücretsiz hızlı teslimat ile, Prime video ve sürekli yenilen popüler film ve dizilerden meydana gelen geniş bir kategoriye sınırsız erişim hakkı kazanırken, özel indirimlerle ayda yalnızca 7.90 TL’ye sahip olabiliyorsunuz.

Amazon Prime Gaming eylül ayı ücretsiz oyunları

Knockout City:

Candleman The Complete Jouney:

Puzzle Agent:

Bu oyun Electronic Arts tarafından EA Originals markası adı altında yayınlanırken, Velan Studios tarafından geliştirilmiştir. Bu oyun yakar top sevenleri bekliyor.Bu oyunda Serbest Polis Sam ve Max ile beraber 1993 yılında geçen suçları 2D animasyon macerası ile çözmeye hazırlanın.Bulmaca severler buraya gelebilir. Bu benzersiz bulmaca platform oyunu ile oyuncular, uzakta duran parıltıyı bulmak için çeşitli ortamları keşfedecek ve sadece 10 saniye yanabilen küçük bir mum rolünü üstlenecek.Bağımsız çizgi roman sanatçısı Graham Annable’ın benzersiz anlatısı ve muhteşem bir görsel duyarlılıkla yaratılan Puzzle Agent, oyuncuları bulmaca dünyasında heyecan verici ve zorlayıcı bir maceranın içinde bekliyor.