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Amazon Prime artık Türkiye'de hizmet verecek

Şimdiye kadar 19 ülkede 150 milyondan fazla aboneye ulaşan dünyanın en büyük alışveriş firmalarından Amazon Prime artık Türkiye’de hizmet verecek. Amazon.com.tr müşterisi olan herkes Prime hizmetini 30 gün ücretsiz alabilecek ve aylık olarak 7,90 TL’ye abone olabilecek.

15 Eylül 2020 Salı 12:54
Amazon Prime artık Türkiye'de hizmet verecek
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Dünyanın en büyük alışveriş markalarından biri olan Amazon, Türkiye’de Amazon Prime hizmetini devreye sokuyor. Buna göre Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da 50 TL ve üzerinde alışveriş yapılması halinde aynı gün içerisinde teslimat imkanı veriyor. Diğer seçili şehirlerde de ertesi gün teslimat garantisi vermektedir. Prime üyelerinin Prime Gaming, Prime Video ve Prime Day gibi çok çeşitli avantajlardan yararlanıyor.

Elektronik, kişisel bakım, kozmetik ve kitap gibi birçok üründe hızlı ve ücretsiz kargo gibi hizmetlerden yararlanabilen Prime üyeleri, Good Omens, Tom Clancy's Jack Ryan ve The Marvelous Mrs. Maisel gibi Amazon Original dizilerinden ve birçok filmden de ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Ayrıca Türkçe altyazı seçenekleri de vardır.

Şimdiye kadar 19 ülkede 150 milyondan fazla aboneye ulaşan dünyanın en büyük alışveriş firmalarından Amazon Prime artık Türkiye’de hizmet verecek. Amazon.com.tr müşterisi olan herkes Prime hizmetini 30 gün ücretsiz alabilecek ve aylık olarak 7,90 TL’ye abone olabilecek.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Amazon Türkiye Genel Müdürü Richard Marriot, ‘’Artık Türkiye’de de olmaktan dolayı oldukça mutluluk duyuyoruz. Amazon Prime uygulaması sayesinde Kocaeli, Bursa ve İstanbul içerisinde sipariş verilen ürünler aynı gün teslim edilebilecek. Müşterilerimize dünyanın en hızlı teslimatını sağlıyoruz. Bunların yanı sıra Amazon Prime çerçevesinde film ve dizi gibi birbirinden güzel kültürel içerikleri de sunuyoruz. Oyun kanalı da vardır’’ dedi.

Amazon Prime hızlı ve ücretsiz kargo çerçevesinde belirlenen ürünleri sipariş veren müşteriler Bursa, Kocaeli ve İstanbul içerisinde aynı gün teslimat alabilecek. Bu alışveriş 50 TL ve üzeri alışverişler kapsayabilecek. Bunun yanında İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Manisa, Antalya, Bolu ve seçili 10 ilde bulunan Amazon Prime üyeleri, herhangi bir harcama limiti olmaksızın ertesi gün teslimat alabilecekler. Başlangıçta Philips, Prima, Omo, LEGO, Maybelline, Puma, L’oreal Paris, HP, Bose, Lenovo gibi birbirinden önemli markalar, Amazon Prime çerçevesinde müşterilere ulaşacaktır.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Amazon Prime Sorumlusu Jamil Ghani, ‘’Şimdiye kadar 19 ülkede 150 milyondan fazla aboneye ulaşan dünyanın en büyük alışveriş firmalarından Amazon Prime artık Türkiye’de hizmet verecek. Amazon.com.tr müşterisi olan herkes Prime hizmetini 30 gün ücretsiz alabilecek ve aylık olarak 7,90 TL’ye abone olabilecek. Bunların yanın kültürel içeriklerden yararlanma imkanı da sunulacak’’ dedi.

Amazon Prime Avantajları

  • Ücretsiz ve hızlı kargo
  • Prime Video
  • Prime Gaming
  • İndirimlere kolay bir şekilde erişim
  • Prime Day

Bu avantajlar kapsamında birbirinden çeşitli dizi ve filmlere, oyunlara ve büyük indirimlere erişim imkanı sağlamanın yanında, hızlı ve ücretsiz kargo teslimatı imkanından da yararlanacaksınız.



Son Güncelleme: 15.09.2020 12:54
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AmazonAmazon PrimePrime
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