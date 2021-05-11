Amazon, Apple’ın ürününü ilham alarak kendi AirTag’ini geliştiriyor

Dünyaca ünlü milyarder Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon şirketi, takip cihazı üretimi ile bilinen Tile şirketi ile izleme cihazlarına akıllı kilit üreten Level şirketi ile Amazon Echo isimli bir ürün konusunda anlaştı. Amazon bu anlaşma kapsamında Tile ve Level ürünlerinin Amazon Echo’ların bluetooth ağlarına bağlanmasına izin verecek. Tile ile Amazon arasındaki anlaşma 14 Haziran’da resmiyet kazanacak. Bu birliktelik Amazon’un çıkardığı Sidewalk ağı ile güçlendirilecek. Bu ağ sayesinde kayıp ürünler kolayca bulunabilecek.

AirTag Nedir?

Sınırlı bir mesafeyi kapsayan kablosuz bağlantı yardımı ile kaybolması istenilmeyen bir eşyayı takip etmek üzerine üretilmiş bir üründür. Apple’ın kendi AirTag’i Airpods cihazlarına anında bağlanabiliyor. Find My uygulaması üzerinden bu özelliği anlık konumu paylaşabiliyor. Bir yıllık pil ömrüne sahip olan cihaz, sahipleri tarafından rahatlıkla değiştirilebiliyor.

Amazon Echo Nedir?

Tıpkı Apple'in AirTag'i gibi Amazon’un Amazon Echo’su da kablosuz bağlantı yardımıyla kayıp cihazların tespit edilmesini sağlayan bir sistem. Çeşitli eklemelerle Echo' ların kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Amazon Echo’nun diğer ülkelerde nasıl çalışacağı merak ediliyor.