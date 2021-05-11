İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Amazon, Apple’ın ürününü ilham alarak kendi AirTag’ini geliştiriyor

Dünyanın teknoloji alanında lider şirketlerinden olan Amazon, Apple’ın AirTag ürününü ilham alarak kendi AirTag’ini geliştiriyor. Bu hamle teknoloji dünyasına bomba gibi düştü. İşte detaylar…

11 Mayıs 2021 Salı 14:28
Amazon, Apple’ın ürününü ilham alarak kendi AirTag’ini geliştiriyor
Takip Et:

Dünyaca ünlü milyarder Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon şirketi, takip cihazı üretimi ile bilinen Tile şirketi ile izleme cihazlarına akıllı kilit üreten Level şirketi ile Amazon Echo isimli bir ürün konusunda anlaştı. Amazon bu anlaşma kapsamında Tile ve Level ürünlerinin Amazon Echo’ların bluetooth ağlarına bağlanmasına izin verecek. Tile ile Amazon arasındaki anlaşma 14 Haziran’da resmiyet kazanacak. Bu birliktelik Amazon’un çıkardığı Sidewalk ağı ile güçlendirilecek. Bu ağ sayesinde kayıp ürünler kolayca bulunabilecek.

AirTag Nedir?

Sınırlı bir mesafeyi kapsayan kablosuz bağlantı yardımı ile kaybolması istenilmeyen bir eşyayı takip etmek üzerine üretilmiş bir üründür. Apple’ın kendi AirTag’i  Airpods cihazlarına anında bağlanabiliyor. Find My uygulaması üzerinden bu özelliği anlık konumu paylaşabiliyor. Bir yıllık pil ömrüne sahip olan cihaz, sahipleri tarafından rahatlıkla değiştirilebiliyor.

Amazon Echo Nedir?

Tıpkı Apple'in AirTag'i gibi Amazon’un Amazon Echo’su da kablosuz bağlantı yardımıyla kayıp cihazların tespit edilmesini sağlayan bir sistem. Çeşitli eklemelerle Echo' ların kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Amazon Echo’nun diğer ülkelerde nasıl çalışacağı merak ediliyor.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Amazon EchoApple
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Telekom bedava internet veren uygulamalar nelerdir?
Türk Telekom bedava internet veren uygulamalar nelerdir?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021
PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyene ne olacak?
WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyene ne olacak?

Popüler Haberler

Sefirin Kızı 52. bölüm Star TV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Baraj 39. bölüm Fox TV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Müge Anlı Nezen Germiyen kimdir, ne zaman öldü? Nezen Germiyen cinayetinde son durum nedir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm ATV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Emanet 177. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 11 Mayıs 2021 Salı
Fenerbahçe Sivasspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports FB Sivas tek maç nasıl satın alınır?
Bim ürünlerinden Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle
Bugün Pazar yerleri kaçta kapanıyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
Gönül Dağı dizisi Elif kimdir? Zümre Meğreli'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nasıl yapılır?
Whatsapp gibi konuşma programları 2021
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
Beşiktaş Fatih Karagümrük şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports BJK Karagümrük tek maç nasıl satın alınır?
Bayramda mezarlıklar ziyarete edilebilecek mi, yasak var mı? Arefe günü mezarlık ziyaretleri yasak mı?
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.