Alcatel 3X (2020) modeli telefonunu duyurdu! Alcatel 3X (2020) özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Özellikle giriş segmenti ve orta segment telefon üreten Alcatel yeni giriş segmenti telefonu Alcatel 3X’i duyurdu. Ülkemizde özellikle ucuz telefon isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği marka olan Alcatel yeni modeli ve düşük fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti.

Çin telefon üreticisi TCL’nin alt markası olan Alcatel ülkemizde düşük bütçeli telefonlar satmaya devam ediyor. Pazarın çokta güçlü olmayan telefon üreticisi daha çok uygun telefon arayanların tercih ettiği bir marka olarak dikkat çekiyor. 4 kamera ve 5.000 mAh’lık bataryası ile dikkatleri üzerine çeken Alcatel’in yeni modeli 3X ise araştırılmaya başlandı.

Damla çentik tasarımına sahip olan Alcatel 3X 6,52 İnç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğü ile sunuluyor. Ekran kasa oranı %89,04 olarak açıklanan telefon ülkemiz piyasasında yüksek bir fiyata sahip olacağa benziyor.

İşlemcisi MediaTek’in giriş seviyesi telefonlarında kullanılan Helio P22 olan Alcatel 3X 4 GB RAM ve 128 GB depolama vadediyor.

Alcatel 3X (2020) teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 4 GB

Depolama alanı: 128 GB

Ekran boyutu: 6,52 inç HD+

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5.000 mAh

Alcatel 3X (2020) fiyatı ne kadar?

2 renk seçeneği ile ülkemiz telefon pazarında yerini alacak olan Alcatel 3X’in Türkiye fiyatı 3.299 TL olarak açıklandı.