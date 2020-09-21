İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Alcatel 3X (2020) modeli telefonunu duyurdu! Alcatel 3X (2020) özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Türkiye'de giriş ve orta seviye telefonları ile tanınan bütçe dostu telefon üreticisi Alcatel 3X (2020) modelini duyurdu. Pek çok kişi Alcatel 3X (2020) özellikleri nelerdir? Alcatel 3X (2020) fiyatı nedir? sorularını araştırmaya başladı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 19:20
Alcatel 3X (2020) modeli telefonunu duyurdu! Alcatel 3X (2020) özellikleri ve Türkiye fiyatı!
Takip Et:

Özellikle giriş segmenti ve orta segment telefon üreten Alcatel yeni giriş segmenti telefonu Alcatel 3X’i duyurdu. Ülkemizde özellikle ucuz telefon isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği marka olan Alcatel yeni modeli ve düşük fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti.

Çin telefon üreticisi TCL’nin alt markası olan Alcatel ülkemizde düşük bütçeli telefonlar satmaya devam ediyor. Pazarın çokta güçlü olmayan telefon üreticisi daha çok uygun telefon arayanların tercih ettiği bir marka olarak dikkat çekiyor. 4 kamera ve 5.000 mAh’lık bataryası ile dikkatleri üzerine çeken Alcatel’in yeni modeli 3X ise araştırılmaya başlandı.


Damla çentik tasarımına sahip olan Alcatel 3X 6,52 İnç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğü ile sunuluyor. Ekran kasa oranı %89,04 olarak açıklanan telefon ülkemiz piyasasında yüksek bir fiyata sahip olacağa benziyor.

İşlemcisi MediaTek’in giriş seviyesi telefonlarında kullanılan Helio P22 olan Alcatel 3X 4 GB RAM ve 128 GB depolama vadediyor.

Alcatel 3X (2020) teknik özellikleri

  • İşlemci: MediaTek Helio P22
  • RAM: 4 GB
  • Depolama alanı: 128 GB
  • Ekran boyutu: 6,52 inç HD+
  • Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
  • Ön Kamera: 13 MP
  • Batarya: 5.000 mAh

Alcatel 3X (2020) fiyatı ne kadar?

2 renk seçeneği ile ülkemiz telefon pazarında yerini alacak olan Alcatel 3X’in Türkiye fiyatı 3.299 TL olarak açıklandı.



Son Güncelleme: 21.09.2020 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alcatel 3x 2020özellikleriFiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri açıklandı
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri açıklandı
Apple, Mini-LED ekranlı iPad ve Macbook için hazırlıklara başladı
Apple, Mini-LED ekranlı iPad ve Macbook için hazırlıklara başladı
AB, teknoloji şirketleri için katı kurallar getirmeye hazırlanıyor
AB, teknoloji şirketleri için katı kurallar getirmeye hazırlanıyor
Whatsapp'a Android güncellemesi ile yeni birçok özellik geliyor!
Whatsapp'a Android güncellemesi ile yeni birçok özellik geliyor!
God of war: Ragnarok PS 5'te oynanabilecek! Sony'den beklenen açıklama geldi
God of war: Ragnarok PS 5'te oynanabilecek! Sony'den beklenen açıklama geldi
Amazon Prime artık Türkiye'de hizmet verecek
Amazon Prime artık Türkiye'de hizmet verecek

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Çukur dizisinin Seren'i İrem Sak'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
30000 tl ye alınabilecek en az yakan araba 2020
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Kaynana Aynur ve Gelin Sinem kimdir?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
İŞKUR 70 bin personel alımı yapılacağını açıkladı! Başvurular internet üzerinden yapılabilecek
TRT EBA canlı dersler ne zaman? EBA haftalık ders programı nasıl?
Saruhan Ünel'in kardeşi Aslı Hünel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı hakkında bilinmeyenler!
Ev hanımlarına düşük faizle sorunsuz kredi veren bankalar listesi
Mucize Doktor Ada kimdir? Gerçek adı ne? Gökçe Akyıldız rol aldığı yapımlar
Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
SGK şahıs ödemeleri banka hesabına nasıl alınır? E-Devlet banka hesabı tanımlama
Ölüm yardımı ödemesini kimler alabilir? 2020 ölüm parası şartları
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı Han karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? O iddialara içerik platformundan cevap gecikmedi!
Bekarlar ne kadar agi alıyor? Agi ne zamana kadar ödenir? 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.