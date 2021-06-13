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Akıllı telefondan bilgisayar kontrol etme yöntemi

Akıllı telefonların hayatıma girmesi ile birlikte birçok şaşırtıcı yenilikler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son teknoloji ile birlikte hayatımızın her anı kontrol edilebilir hal geldi. Teknoloji meraklıların son zamanlarda en çok merak ettiği konuların başında ise telefondan bilgisayar kontrol edilir oldu. İşte sorunuzun cevabı.

13 Haziran 2021 Pazar 16:21
Akıllı telefondan bilgisayar kontrol etme yöntemi
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Akıllı telefon teknolojinin yaşamımıza girmesiyle birlikte artık herşey daha basit ve hızlı olmaya başladı. Uzaklıklar yakın oldu. Herşey elimizin altında. Bir tuşla Çin'den bile sipariş verebilir dünyanın öbür ucunda gezinti yapabilirsiniz. Bu durum herkesi farklı arayışlara itti. Tatmin olmamaya başladık.

İnnsanoğlu için alışılmadık birşey olan bu gelişmeler akıllara durgunluk veren şeylere yeltendirdi. Öyleki insanlar bununla yetinmeyip yapay et üretelim fikrini ortaya atmaya başladı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates yaptığı açıklamalarında gaz salınımı azaltmak için sentetik et üretelim dedi. Yani gıdamıza bile teknolojiyi sokmuş durumdayız.

Akıllı telefonlardan birçok işlem pratik bir şekilde yapılıyor. Bunların başında ise uzaktan bilgisayarınıza bağlanmak olacak. Bu bağlanmayaı gerçekleştirmek için yapacağınız ilk iş uygulama mağazanıza giriş yapıp bazı uygulamaları indirmeniz gerekecek. İstenilen programlar indirilidikten sonra uzaktan bilgisayarınızdaki dosyaya erişim saplayabilir yazıcıdan çıktı bile alabilirsiniz. 

İşte telefondan biligisayara bağlantı kurmanız için yapmanız gerekenler;

İster Android olsun ister ios olsun mağazanıza girip şu uygulamalarını indirmeniz gerekiyor. TeamViewer, AnyDesk ve RDP sunucusu.

TeamWiwer ile uzaktan bağlanmak için hem bilgisayarınızda hemde telefonunuza bu uygulamanın yüklü olması lazım. Uygulama yüklendikten sonra, bilgisayara indirilen TeamViewer programı açılır ve sol tarafta yer alan “Uzaktan kontrole izin ver” sekmesi altında yer alan ID ve şifreye göz atılır. Daha sonra akıllı telefonunuza indirilen  TeamViewer programı açılırak bilgisayardaki uygulamada yer alan ID alakalı kısmayazılarak “Uzaktan Kontrol” yazan butona basılır.

ID doğrulama işlemi neticesinde cep telefonu ve bilgisayar arasında iletişim sağlanmış olacaktır.

Ayndesk ile her iki aygıtınızda yani cep telefonu ve bilgisdayarınıza bu uygulamanın indirilmesi lazım. Bilgisayara yüklenen ayndesk uygulaması açılır ve sol tarafta yer alan uzaktan kontrole izin ver yazılı yere tıklanılır. Aynı şekilde akıllı telefona indirilen ayndesk uygulaması da açılarak uzanktan kontrol butonuna basın. Daha sonra ID doğrulama işlemi gerçekleştirilerek iki aygıt arasında bağlantı sağlanmış olur.

RDP sunucusu ile her iki cihazı birbirine bağlamakta oldukça pratiktir. Akıllı telefonunuza ve bilgisayarınıza RDP suncusu uygulama mağazasından indirilir ve kullanıma hazır hale getirilir.  Cep telefonunuza indirdiğiniz uygulama açılarak ana menü de bulunan artı işaretine çift tıklanarak bağlantı başlatılabilir. Bağlantı başladıktan sonra hemen bilgisayardaki RDP sunusu açılır ve bilgisayarın adı ve ıd ilgili alana yazılır. Bilgiler istenilen yerlere girildikten sonra kaydet butonuna basın. Bu işlemlerden sonra bilgisayar ve telefon arasında bağlantı sağlanmış olacaktır.

Her geçen gün artan bu yenilikler hayatımızı artık daha kolaylaştırıyor. Bu vb yenilikler sitemizin teknoloji sayfamızdan kontrol edebilirsiniz. 


Son Güncelleme: 13.06.2021 16:21
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Anahtar Kelimeler:
Akıllı TelefonBilgisayar
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