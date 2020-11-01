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Akıllı saat almak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler

Akıllı saatler günümüzde en fazla kullanılan teknolojik ürünlerdendir. Ancak akıllı saat almak isteyen kişilerin bazı özelliklere dikkat etmesi gerekmektedir.

01 Kasım 2020 Pazar 03:02
Akıllı saat almak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler
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Günümüzde akıllı telefonların yanında en fazla tercih edilen ürünlerden bir tanesi de akıllı saatlerdir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte akıllı saatler kullanıcıların vazgeçilmezi haline geldi. Akıllı saatler kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlarken bu ürünlerin avantajları saymakla bitmemektedir.

Akıllı Saat Almak İçin 5 Neden

-

Spor ve aktivite takibinin yapılması

- Nabız ve kalp sağlığının takip edilmesi

- Uyku düzeninin takip edilmesi

- Bildirimlerin kolay bir şekilde görüntülenebilmesi

- Uygulamaların kullanılabilmesi

Akıllı Saatler ile Spor ve Aktivite Takibi Yapmak


Akıllı saatlerin en fazla kullanılmasının nedeni spor ve aktivitelerin düzenli bir şekilde takip edilebilmesidir. Bütün markaların akıllı saatlerinde adım sayarın yanı sıra spor faaliyetleri takip edilmektedir. Bu sayede yapılan spor ve aktiviteler rahatlıkla takip edilebilmektedir.

Akıllı Saatlerle Nabız ve Kalp Sağlığı Takibi Yapmak

Akıllı saatlerdeki kalp ve nabız takibi bu cihazları sağlık açısından fazlasıyla öne çıkarmaktadır. Sağlık takibi yapabilmesiyle öne çıkan akıllı saatler nabız ve kalp atışı verileri ile ilgili bilgileri kullanıcılara sunmaktadır. Bu konuda özellikle Apple Watch 4 model saatler EKG özelliği sayesinde kullananları mutlu etmektedir. Bu özellik yaşları yüksek kişilerin ilgisini çekmektedir.

Akıllı Saatle Uyku Takibi Yapabilmek

Akıllı saatler kullanıcılarının uyku düzenini takip etmektedir. Akıllı saatlerin hemen hepsinde uyku takip özelliği bulunmaktadır. Bu özellik ile birlikte kullanıcıların uyku değerlerini görmesinin önü açılmıştır.

Akıllı Saatlerle Bildirimleri Görüntülemek

Akıllı saatler cep telefonları ile birlikte çalışabildiği için akıllı telefona gelen bildirimler görüntülenebilmektedir. Bu özellik kullanıcıların işlemlerini saatlerinden yapabilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca bazı akıllı saatlerde klavye özelliği bulunmaktadır. Klavye sayesinde mesajlar ve aramalar akıllı saatler üzerinden yapılabilmektedir.

Akıllı Saatlerde Uygulamaların Kullanılması

Akıllı saatlerde yüklü olan uygulamalar pek çok özelliği kullanıcılara sağlamaktadır. Ekran üzerinde pek çok uygulamayı açmak ve işlem yapmak mümkündür. Hava durumu, hesap makinesi, notları görüntülenmesi, ses kaydı, galeri gibi özellikler akıllı ekranlarda görüntülenmektedir. Ancak bu uygulamaların kullanılabilmesi için işletim sisteminin güçlü olması gerekmektedir.

Akıllı saatler genellikle biden fazla özelliği sunarken bazı modellerin özellikleri kısıtlıdır. Bundan dolayı akıllı saat seçerken en iyilerini tercih etmek gerekir. Akıllı saatlerin özelliklerine fiyatları da yükselmektedir.



Son Güncelleme: 01.11.2020 03:02
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Anahtar Kelimeler:
Akıllı SaatWatch
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