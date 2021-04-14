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Akıllı çocuk saatinde en çok tercih edilen 10 marka

Çocuklara özel olarak geliştirilen akıllı saatler merak edilmeye devam ediyor. Ebeveynler, akıllı çocuk saatinde en çok tercih edilen 10 marka başlıklarını araştırıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:57
Akıllı çocuk saatinde en çok tercih edilen 10 marka
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Giyilebilir teknolojinin gelişmesi ile birlikte son dönemlerde en fazla tercih edilen teknolojik ürünler olan akıllı saatler konusu merak edilmeye devam ediyor. Çocuklarının sağlık ve güvenliklerine dikkat eden ebeveynlerin tercih ettiği akıllı saatler marka ve model olarak araştırılırken çocukların kullanabileceği 10 akıllı saat araştırılıyor.

  1. Twox Q528

Listenin ilk sırasında yer alan Twox markası renkli ve eğlenceli olan bir çocuk akıllı saatidir. Türkiye’de teknik servisi olmayan Twox markasının en büyük dezavantajı yaşanacak sorunları teknik destek ile çözememektir. Aynı zamanda suya ve toza karşı dayanıklı olmayan marka uzun pil ömrü, kamera ve feneri ile dikkat çekiyor.

Twox Q528 özellikleri

Ekran:

1.3 inç inç-Dokunmatik-240 x 240 piksel

Kamera:

VAR

Pil:

450mAh – Normal kullanımda 36 saat dayanabiliyor

Suya Dayanımı:

Bilinmiyor

Toza Dayanımı:

Bilinmiyor

Bağlanabilirlik:

GPS-LBS

Haritada Takip:

VAR: GPS Konum Bilgisi

Türkiye Servisi:

YOK

Bellek:

BİLİNMİYOR

Oyun:

VAR

Ağırlık:

Bilinmiyor

Arama Özellikleri:

Sesli görüşme, Bas Konuş (Walkie-Talkie)

Diğer Özellikleri:

Mikrofon, Hoparlör, Bas Konuş (Walkie-Talkie) Sesli Mesaj, Acil Durum Araması (SOS), Anlık Takip, Ebeveyn Kontrolü, Adım sayar, Fener.

  1. EOS TD – 07s

En ucuz çocuk saatlerinden birisi olan EOS marka akıllı çocuk saatleri 3 günlük pil ömrü ile dikkat çekiyor. 400mAh bataryası olan bu saatler çok fazla özellik sunmasa da en sık tercih edilen akıllı satlerden birisidir.

EKRAN:

1.22 inç-Dokunmatik

KAMERA:

YOK

PİL:

400 mAh- 36 saat dayanabiliyor

SUYA DAYANIMI:

Yalnızca su sıçramalarına karşı dayanıklı

TOZA DAYANIMI:

HAYIR

BAĞLANABİLİRLİK:

GPS-Wi-Fi-Mikro-SIM

HARİTADA TAKİP:

VAR: GPS Konum Bilgisi

TÜRKİYE SERVİSİ:

VAR: Delta

BELLEK:

BİLİNMİYOR

OYUN:

YOK

AĞIRLIK:

42 gr

ARAMA ÖZELLİKLERİ:

Sesli görüşme, Bas Konuş (Walkie-Talkie)

DİĞER ÖZELLİKLERİ:

Mikrofon, Hoparlör, Bas Konuş (Walkie-Talkie) Sesli Mesaj, Acil Durum Araması (SOS), Anlık Takip, Ebeveyn Kontrolü, Adım sayar.

  1. Sentar V80 TD – 02

Model olarak Sentar markasının orta segment çocuk akıllı saatlerinden bir tanesi olan V80 modelinin en büyük dezavantajı Türkiye’de ki teknik servis ağı azlığıdır. Suya dayanıklı olmasına rağmen toza karşı dayanıklı olmayan Sentar modeli 400 mAh’lik pil kapasitesi ile dikkat çekmektedir.

EKRAN:

1.22 inç-Dokunmatik

KAMERA:

YOK

PİL:

400 mAh-Normal kullanımda 36 saat dayanabiliyor

SUYA DAYANIMI:

VAR: Yalnızca Su Sıçramalarına Karşı

TOZA DAYANIMI:

YOK

BAĞLANABİLİRLİK:

Wİ-Fİ

HARİTADA TAKİP:

VAR: GPS ile

TÜRKİYE SERVİSİ:

Bilinmiyor

BELLEK:

Bilinmiyor

OYUN:

YOK

AĞIRLIK:

42 gr

ARAMA ÖZELLİKLERİ:

Sesli arama, Bas Konuş (Walkie-Talkie)

DİĞER ÖZELLİKLER:

Acil Durum Araması (SOS), Anlık Takip, Ebeveyn Kontrolü,

Titreşim, mikrofon, hoparlör.

  1. Tsmart Twatch

Tsmart markasının Twatch modeli güvenilirliği ile dikkat çeken bir markanın ürünüdür. Türkiye’de teknik servis ve ağ olarak büyük bir marka olan Tsmart toza dayanıklı olmayışı ile dikkat çekse de 400 mAh’lik bataryası ve suya dayanıklı özelliği ile tercih edilmektedir.

EKRAN:

1.22 inç-Dokunmatik

KAMERA:

YOK

PİL:

400 mAh-Normal kullanımda 72 saat dayanabiliyor

SUYA DAYANIMI:

VAR: Yalnızca Su Sıçramalarına Karşı

TOZA DAYANIMI:

YOK

BAĞLANTILAR:

Wi-Fi

HARİTA TAKİP:

VAR: GPS

TÜRKİYE SERVİSİ:

VAR: iletişim

BELLEK:

Bilinöiyor

OYUN:

YOK

AĞIRLIK:

42 g

ARAMALAR:

Sesli arama, Bas Konuş (Walkie-Talkie)

DİĞER ÖZELLİKLER:

Sesli Mesaj, Acil Durum (SOS),Takip, Uzaktan Dinleme

  1. Piranha 9925

Çok fazla özellik aramayanlar için bilinen bir markanın çocuk akıllı saati olan Piranha 9925 modeli suya ve toza dayanıklı olmasa da yüksek pil ömrü ile dikkat çekmektedir.

EKRAN:

1.22 inç-240 x 240 piksel-Dokunmatik

KAMERA:

YOK

PİL:

400 mAh-Micro-USB

SUYA DAYANIKLI MI:

YOK

TOZA DAYANIKLI MI:

YOK

BAĞLANABİLİRLİK:

Wİ-Fİ-GPS-Micro-USB

HARİTADA TAKİP:

VAR: GPS

TÜRKİYE SERVİSİ:

VAR: iletişim

BELLEK:

Bilinmiyor

OYUN:

YOK

AĞIRLIK:

42.5 g

ARAMA ÖZELLİKLERİ:

Sesli arama, Bas Konuş (Walkie-Talkie)

DİĞER ÖZELLİKLER:

En-boy: 33 mmx50 mm, Mikrofon, İvmeölçer,

  1. Elari FixiTime 3

Diğer markalara göre daha üst pil ömrü sunan Elari markası 480 mAh’lik bataryası ile dikkat çekmektedir. ayrıca toza ve suya karşı dayanıklı olan FixiTime 3 özellikleri ve kullanımı ile sıkça tercih edilmektedir.

EKRAN:

1.3 inç-240 x 240 piksel-Dokunmatik

KAMERA:

VAR

PİL:

480 mAh-(Li-Polymer)-Normal kullan 72 saat dayanabiliyor

SUYA DAYANIMI:

VAR: IPX6

TOZA DAYANIMI:

VAR: IP6X

BAĞLANABİLİRLİK:

Glonass-GPS-LBS

HARİTADA TAKİP:

VAR: Glonass-GPS-LBS

TÜRKİYE SERVİSİ:

VAR: iletişim

BELLEK:

RAM: 4 MB – HAFIZA: 128 MB

OYUN:

VAR

AĞIRLIK:

47 g

ARAMA ÖZELLİKLERİ:

Sesli arama, Bas Konuş (Walkie-Talkie)

DİĞER ÖZELLİKLERİ:

En-boy: 47 mm-39.6 mm, Acil Durum Araması (SOS),

  1. Wiky Watch S

Türkiye piyasasına giren ilk çocuk akıllı saat üreticisi olan Wiky markası birçok GSM operatörü ile birlikte çalışmaktadır. Wiky marka saatler direkt olarak resmi web sitesi üzerinden alınabilirken aynı zamanda GSM operatörlerinden kampanya ve uygun fiyatlarla alınabilmektedir.

EKRAN:

1.22 inç-240 x 204 piksel-Dokunmatik

KAMERA:

YOK

PİL:

350 mAh-Li-Polymer-Manyetik Şarj İstasyonu-Normal kullanımda 12 saat dayanabiliyor

SUYA DAYANIMI:

YOK

TOZA DAYANIMI:

YOK

BAĞLANABİLİRLİK:

A-GPS-GPS-LBS

HARİTADA TAKİP:

VAR

TÜRKİYE SERVİSİ:

VAR: iletişim

BELLEK:

68 MB

OYUN:

YOK

AĞIRLIK:

38.2 g

ARAMA ÖZELLİKLERİ:

Sesli arama, Bas Konuş (Walkie-Talkie)

DİĞER ÖZELLİKLERİ:

En-boy: 205 mm-42.4 mm-Mikrofon, Hoparlör, Alarm

  1. Bilicra GPS BLC101

Başarılı çocuk akıllı saat üreticilerinden birisi olan Bilicra modeli uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor.

EKRAN:

1.22 inç-Dokunmatik

KAMERA:

YOK

PİL:

400 mAh-Normal kullanımda 72 saat dayanabiliyor

SUYA DAYANIMI:

VAR: Yalnızca Su Sıçramalarına Karşı

TOZA DAYANIMI:

YOK

BAĞLANABİLİRLİK:

Wi-Fi-GPS

HARİTADA TAKİP:

VAR: GPS

TÜRKİYE SERVİSİ:

VAR: iletişim

BELLEK:

Bilinmiyor

OYUN:

YOK

AĞIRLIK:

42 gr

ARAMA ÖZELLİKLERİ:

Sesli arama, Bas Konuş (Walkie-Talkie)

DİĞER ÖZELLİKLERİ:

Acil Durum Araması (SOS), Anlık Takip, Ebeveyn Kontrolü

  1. Dijikid DX 3

Ülkemizde çok popüler bir marka olmamasına karşın ürün kalitesi ve fiyat bakımından dikkat çeken marka Dijikid suya, toza dayanıklı DX3 modeli ile dikkat çekiyor. 450 mAh bataryası ile ortalamanın üzerinde bir kullanım ömrü sunan marka Türkiye piyasasında daha fazla yer bulmaya çalışıyor.

EKRAN:

1.3 inç-Dokunmatik-240×240

KAMERA:

VAR

PİL:

450 mAh-Li Polymer

SUYA DAYANIMI:

VAR: IPX7 (El yüz yıkama – Su sıçramasına – hafif Su temasına karşı korumalıdır.)

TOZA DAYANIMI:

VAR: IP6X

BAĞLANABİLİRLİK:

Wi-Fi-

HARİTADA TAKİP:

VAR: GPS

TÜRKİYE SERVİSİ:

VAR: iletişim

BELLEK:

Bilinmiyor

OYUN:

YOK

AĞIRLIK:

Bilinmiyor

ARAMA ÖZELLİKLERİ:

Sesli arama, Bas Konuş (Walkie-Talkie)

DİĞER ÖZELLİKLERİ:

En-Boy: 52 mm-31 mm, Mikrofon, Acil Durum Araması (SOS)

  1. Alcatel TCL Movetime MT40

Listenin en iyi çocuk akıllı saati olan Alcatel TCL Movetime MT40’ın diğer markalara göre en dikakt çeken özelliği 4.5G desteği ile video görüntülü arama desteği sağlaması.

EKRAN:

1,3” ekran – Çözünürlük: 240 x 240 piksel-Dokunmatik-2D Ekran Camı

KAMERA:

Çözünürlük: 0.3MP

PİL KAPASİTESİ:

600 mAh. – Micro-USB – Normal kullanımda 48 saat dayanabiliyor.

SUYA DAYANIMI:

VAR: IPX5

TOZA DAYANIMI:

VAR: IP6X

BAĞLANABİLİRLİK:

SIM kart: Nano SIM-GPRS/EDGE (2G), HSPA+ (3G), CAT 4 (4G) -Bluetooth: 4.2 – Wi-Fi bağlantısı

HARİTADA TAKİP:

VAR

TÜRKİYE SERVİSİ:

VAR

BELLEK:

256MB RAM + 512MB ROM

OYUN:

VAR

AĞIRLIK:

50 gr

ARAMA ÖZELLİKLERİ:

Görüntülü ve sesli görüşme imkanı

DİĞER ÖZELLİKLERİ:

Kalp Atış Hızı Sensörü, Mikrofon, Adımsayar, İvmeölçer en-boy: 45 mmx39.05 mm



Son Güncelleme: 14.04.2021 20:57
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Anahtar Kelimeler:
Akıllı SaatÇocukMarkaListe
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