Akıllı Cep Telefonlarına Format Atma Yöntemi, Android Telefonlara Nasıl Format Atılır?
Her cihaz gibi akıllı telefonlar da belirli bir çalışma kapasitesine sahiptir. Bu nedenle bazı durumlarda arızalanması olağandır. Oluşan arızalar zaman zaman donanımsal, zaman zaman da sistemsel olabilir. Donanımsal arıza durumlarında cihazınızın teknik servise gitmesi mecburidir. Sistemsel arıza durumlarında ise telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürme şansınız vardır. Telefonunuzu sıfırlamak için yapmanız gerekenleri sizin için araştırdık...
Android cihazınızı formatlamanız için bazı yöntemler..
- Telefonunuzun ayarlar kısmından yedekle ve sıfırla seçeneğini tıklayarak telefonunuzu ilk aldığınız haline getirebilirsiz. Bu ayarlar bazı modellerde gizlilik bölümünde de yer alabilir.
- *Cihazınızda arama ekranını kullanarak *2767*3855# tuşlarını tıklayıp aradıktan sonar telefonunuz otomatikmen formatlanmış olacaktır.
- Telefonunuzu kapatıp daha sonra ortadaki tuşunuzla birlikte açma kapama tuşunuza da aynı anda dokunarak telefonunuzu tekrar açınız. Wipe data seçeneğinden factory reset kısmını seçin. Daha sonrasında reebot now ile formatınızı ataran telefonunuzu yeniden başlatın ve telefonunuz ilk haliyle yeniden kullanıma hazır olsun.
Son Güncelleme: 21.12.2020 22:15