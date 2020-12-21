İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...

Akıllı cep telefonlarına format atma yöntemi, android telefonlara nasıl format atılır?

Değişen ve hızla gelişen teknoloji ile akıllı telefonlar hayatlarımızın vazgeçilmez birer parçası oldular. Her kullanılan cihaz gibi akıllı telefonlarda da bazen sistemsel ya da donanımsal sorunlar baş gösterebilmekte. Telefonunuzda oluşan bu sorunu çözebilmeniz için format nasıl atılır sorusunun cevabını sizler için hazırladık...

21 Aralık 2020 Pazartesi 22:15
Akıllı cep telefonlarına format atma yöntemi, android telefonlara nasıl format atılır?
Takip Et:

Akıllı Cep Telefonlarına Format Atma Yöntemi, Android Telefonlara Nasıl Format Atılır?

Telefonlar, daha önceleri sadece sesli iletişim araçları iken, gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer almaya başlamıştır. Akıllı telefonlar artık neredeyse her işimizde bizlere büyük kolaylıklar sağlıyor.

Her cihaz gibi akıllı telefonlar da belirli bir çalışma kapasitesine sahiptir. Bu nedenle bazı durumlarda arızalanması olağandır. Oluşan arızalar zaman zaman donanımsal, zaman zaman da sistemsel olabilir. Donanımsal arıza durumlarında cihazınızın teknik servise gitmesi mecburidir. Sistemsel arıza durumlarında ise telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürme şansınız vardır. Telefonunuzu sıfırlamak için yapmanız gerekenleri sizin için araştırdık...

Android cihazınızı formatlamanız için bazı yöntemler..

  • Telefonunuzun ayarlar kısmından yedekle ve sıfırla seçeneğini tıklayarak telefonunuzu ilk aldığınız haline getirebilirsiz. Bu ayarlar bazı modellerde gizlilik bölümünde de yer alabilir.
  • *Cihazınızda arama ekranını kullanarak *2767*3855# tuşlarını tıklayıp aradıktan sonar telefonunuz otomatikmen formatlanmış olacaktır.
  • Telefonunuzu kapatıp daha sonra ortadaki tuşunuzla birlikte açma kapama tuşunuza da aynı anda dokunarak telefonunuzu tekrar açınız. Wipe data seçeneğinden factory reset kısmını seçin. Daha sonrasında reebot now ile formatınızı ataran telefonunuzu yeniden başlatın ve telefonunuz ilk haliyle yeniden kullanıma hazır olsun.


Son Güncelleme: 21.12.2020 22:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Format Nasıl AtılırAkıllı Telefona Format
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili açıklama yaptı!
Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili açıklama yaptı!
Dünyanın en lüks 10 otomobili!
Dünyanın en lüks 10 otomobili!
Xiaomi'den Redmi 8 kullanıcılarına müjde!
Xiaomi'den Redmi 8 kullanıcılarına müjde!
Epic Games'in vereceği ücretsiz oyunlara yönelik yeni iddia!
Epic Games'in vereceği ücretsiz oyunlara yönelik yeni iddia!
ABD, Çinli drone üreticisi DJI'ı kara listeye aldı!
ABD, Çinli drone üreticisi DJI'ı kara listeye aldı!
Samsung Galaxy S21 modellerinin fiyatları sızdırıldı!
Samsung Galaxy S21 modellerinin fiyatları sızdırıldı!

Popüler Haberler

Akıllı cep telefonlarına format atma yöntemi, android telefonlara nasıl format atılır?
Meteoroloji Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Koronavirüs aşısı geldi mi, ne zaman aşılama başlayacak?
Nar kırma geleneği ve duası nasıl yapılır?
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmenin anlamı
B1117 virüsü Türkiye’de görüldü mü? Mutasyona uğrayan virüs Türkiye'ye geldi mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT 1 yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun reyting oranları
21 Aralık En Uzun Gece İndirimleri hangi markalarda? 21 Aralık indirimleri ne zamana kadar sürecek?
e-Duruşma sistemi nedir, nasıl işliyor? e-Duruşmaya nasıl katılabilirim?
Orkun Işıtmak Kirli Çamaşırlar programı konsepti ne?
Rambo, Son Kan Filmi İle Geri Dönüyor! İşte Rambo Son Kan Filmi Vizyon Tarihi ve Fragmanı
KYK burs ve kredi ödemeleri neden kesilir? KYK bursu kesilme sebepleri
Öğretmen neden final yapıyor, neden bitti?
2019 Fıtır Sadakası (Fitre) Ne Kadar? Ramazan Oruç Sadakası Kimlere, Ne Zamana Kadar Verilir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Memati mi katılacak?
Çukur dizisi Cennet kimdir? Aylin Engör yer aldığı dizi ve film yapımları
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2020 Abonelik ücretleri
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın yer aldığı diziler
iPhone Jailbreak nedir, nasıl yapılır?
Turkcell, evde kal kampanyası ile 2 GB bedava internet verecek!
KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2020 2021 KYK burs paraları ne zaman hesaba yatar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.