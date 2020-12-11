Airpods Max kullaklık özellikleri ve fiyatı

Apple tarafından üretilen ve satışa çıkarılan AirPods Max, Apple’ın ilk kulak üstü kulaklığı olma özelliği taşıyor. Oldukça detaylı tasarlanan üründe, kulak çevresi kulaklığı kavramına yeni bir stil getirildi. Oldukça rahat olduğu iddia edilen kulaklığın, ses kalitesinin de bir o kadar harika olduğu söyleniyor. Peki, kulaklık ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ve özellikleri neler?

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Kulaklık, Türkiye’de henüz satışa çıkmadı. 15 Aralık 2020 itibariyle satışa çıkarılacak kulaklık, 5.699 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleriyle çıkacak kulaklık, tasarım olarak da dikkat çekiyor.

ÖZELLİKLERİ

Ürünün en çok dikkat çeken özelliği, 20 saate kadar dinleme, film izleme ve konuşma süresi sunmasıdır. Bu bir kulaklıkta olan en fazla süre. Ürünün bir diğer özelliği ise aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod arasında geçiş yapmak. Dilerseniz aktif gürültü engelleme modu ile etrafınızdaki bütün gürültüleri engelleyebilirsiniz. Etrafınızdaki sesler duymak istiyorsanız şeffaf modu kullanarak hem müziğinizi dinleyebilir hem de etrafınızdaki sesleri duyabilirsiniz.

AirPods Max’in bir başka özelliği ise üründe bulunan takip özelliği. Kulaklığı taktığınızda dinlediğiniz müzik veya izlediğiniz film otomatik olarak oynatılıyor. Çıkardığınızda da otomatik olarak duruyor.

Kulaklık, Apple’ın diğer tüm ürünleriyle uyumlu halde. Apple’ın hangi ürünüyle kullanırsanız kullanın özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Ancak Apple dışındaki bir ürünle kullanmanız halinde bütün özelliklerden faydalanamayabilirsiniz.

AirPods Max’ı satın alanların kutusunun içeriği de belli oldu. Kutunun içinde AirPods Max, Smart Case ve Lightning - USB-C kablosu yer alıyor.