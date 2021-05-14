AirPods 3 tanıtım tarihi belli oldu

İnsanların son zamanlarda sıkça tercih ettiği kablosuz kulaklıklardan en iyi olanlardan biri Apple markasıdır. Apple, şimdi de yeni çıkardığı kablosuz kulaklığı ile gündeme geliyor. Apple kulaklığın çıkış tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı lakin Twitter üzerinden kulaklığın 18 Mayıs tarihinde tanıtılacağı iddiaları yayıldı. İnsanlar bu kulaklıkla Apple’ın devrim yapmasını beklemiyor lakin yine de yeni nesil özelliklere sahip olduğu için merakla bekleniyor.

Kulaklığın çıkış tarihine ilişkin bilgi Luke Miani adlı YouTuber tarafından söylendi. AppleTrack intenet sitesinden paylaşılan detaylardan da görüleceği üzere bu yeni kablosuz kulaklığın basın bülteni ile tanıtılması beklenmektedir.

Bu ay başında çıkan bir rapora göre bu kulaklık modelinin Mayıs ayı içinde bekleyenlere sunulacağı aktarılmıştı.