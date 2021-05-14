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AirPods 3 tanıtım tarihi belli oldu

İlgililerin uzun zamandır beklediği AirPods 3'ün tanıtım tarihi belli oldu. Apple'ın son etkinliğinde tanıtmadığı lakin çok yakın zamanda tanıtacağını belirttiği kablosuz kulaklık serisinden AirPods 3 için yeni bir tarihin ortaya çıktığı bilgisi edinildi. İşte detaylar...

14 Mayıs 2021 Cuma 14:29
AirPods 3 tanıtım tarihi belli oldu
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İnsanların son zamanlarda sıkça tercih ettiği kablosuz kulaklıklardan en iyi olanlardan biri Apple markasıdır. Apple, şimdi de yeni çıkardığı kablosuz kulaklığı ile gündeme geliyor. Apple kulaklığın çıkış tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı lakin Twitter üzerinden kulaklığın 18 Mayıs tarihinde tanıtılacağı iddiaları yayıldı. İnsanlar bu kulaklıkla Apple’ın devrim yapmasını beklemiyor lakin yine de yeni nesil özelliklere sahip  olduğu için merakla bekleniyor.

Kulaklığın çıkış tarihine ilişkin bilgi Luke Miani adlı YouTuber tarafından söylendi. AppleTrack intenet sitesinden paylaşılan detaylardan da görüleceği üzere bu yeni kablosuz kulaklığın basın bülteni ile tanıtılması beklenmektedir.

Bu ay başında çıkan bir rapora göre bu kulaklık modelinin Mayıs ayı içinde bekleyenlere sunulacağı aktarılmıştı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 14:29
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Anahtar Kelimeler:
KulaklıkAppleAirPods3
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