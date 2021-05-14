Airpods 3 ne zaman çıkacak?

Apple telefon piyasasında liderliğini devam ettirirken bir yandan da kablosuz kulaklık alanında liderliğini sürdüyor. Şirket tarafından üretilen son nesil kablosuz kulaklık Airpords'un dünya genelinde oldukça kullanıcısı yaygın durumda. Özellikle Apple yani İphone kullanıcıları tarafından tercih edilen teknolji harikası kablosuz kulaklık için artık geri sayım başlamış durumda.

Airpords 3 serisi ile kablosuz kulaklık severlere sunulacak yeni ürün hakkında detaylı incelemeyi gelin hep birlikte yapalım.

Kablosuz kulaklık çıkış tarihinin 2021 olarak netleştiği bilgisi sızmıştı ama henüz tam daha net bir tarih verilmedi şirket tarafından. Airpords Puro'nun yakın zamanda piyasaya sürülmesinden dolayı mevcut ürünün satışlarının etkilenmemesi amacıyla Airpords 3'ün çıkış tarihinin uzayabileceği belirtiliyor.

Ünlü Apple analisti ve aynı zamanda uzmanı olan Ming-Chi Kuo ürün hakkında tahminde bulunmuş ve ürünün 2021 senesi içerisinde çıkacağını tahmin etmişti. Ming-Chi Kuo'nun daha önce Apple ile alaklı çoğu tahmini tutmuştu. 2021 son çeyrek veya 2022 başlarında kablosuz kulaklığın piyasada olacağını tahmin eden Ming-Chi Kuo yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Ekim 2019’da çıkan AirPods Pro’nın satışını etkilememek adına Apple’ın yeni kulaklığını üretmeyeceğini söylüyor.

Airpords 3'ün tahmini fiyatının 399 dolar olacağı yönünde olacağı konuşulurken Bluetooth 5.0 desteğiyle gelmesinin beklendiği aktarıldı. Fiyatının daha da uygun olabileceği de konuşulan diğer iddialar arasında yer alıyor.

Airpords'a getirilen en kötü eleştirisi ise pil ömrünün çok zayıf olduğu idi. Yeni nesil kulaklık olacak Airpords 3'ün pil ömrünün çok uzun olacağı konuşuluyor. Airpords Pura'daki ses engellemesi özelliğinin yeni üründe daha kaliteli olacağı ise gelen diğer kulis bilgileri arasında yerini aldı.

Airpords'a benzeyen tasarımla gelecek olan Airpords 3 silikon başlıklarla ses yalıtımının daha iyi olacağı konuşulanlar arasında.