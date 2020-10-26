Ahmet Jahrein Sonuç Kimdir?

Ülkemizde Twitch yayınları ile ün kazanan ve binlerce kişinin takip ettiği Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç merak edilmeye başlandı. Yayıncılık sektörünün ülkemizde ki ilk isimlerinden biri olan Ahmet Jahrein Sonuç açıklamaları ile gündeme gelirken son günlerde araştırılmaya başlandı.

Jahrein kimdir?

Babası Jinekolog annesi ise ev hanımı olan Ahmet Sonu. 1988’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Karabük’te alan Sonuç ortaokul eğitimi devam ederken ailesi ile Antalya’ya taşınmıştır. Liseden mezun olana kadar Antalya’da yaşayan Sonu. Antalya Anadolu Lisesi mezunudur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Almanya’ya yerleşen Sonuç Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya bölümünü kazanarak eğitimine başlamıştır. Üniversite okurken aldığı radikal kararla hayatını sosyal medya, Youtube ve Twitch üzerinden kazanmak isteyen Sonuç bu alanda çalışmaya başlamıştır.

Üniversite eğitimi sonrasında Polonya’ya taşınan Ahmet Sonuç burada G2A’de görev almıştır. Aradan geçen yıllar sonrasında tekrar ülkesi Türkiye’ye dönmek isteyen Sonuç doğup büyüdüğü yer olan Antalya’ya yerleşmiştir.

5 Ekim 2019 tarihinde Selin Sonuç ile evlenen Ahmet Sonuç’un Youtube’da toplam 444 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitch üzerinde 8 saate varan yayınlar yapan Sonuç Türkiye’nin en büyük yayıncısı olarak anılmaktadır. Yayıncılık ve içerik üretimi yaptığı kadar kendi alanında sunuculukta yapan Ahmet Sonuç pek çok e-spor alanında ki programda sunuculuk yapmıştır. 2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödülünde en iyi yayıncı ödülü kazanmıştır.