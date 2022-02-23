İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Adsense alternatifi 6 sistem nelerdir ?

Google Adsense çok avantajlı olsa da bazen sıkıntılar yaşanabilmektedir. Site sahipleri başka sistem arayışlarına girmektedir. Adsense sistemine alternatif olacak 6 sistem vardır. Bu alternatif sistemleri sizler için derledik. İşte alternatif olacak sistemler...

23 Şubat 2022 Çarşamba 01:18
Adsense alternatifi 6 sistem nelerdir ?
Takip Et:

İntenet sitesine sahip kişiler,kazançların en büyüğünü reklamlardan kazanmaktadır. İlk akla gelen yöntem ise Google Adsense’dir. Google Adsense aracılığıyla para kazanmak için ilk olarak başvuru yapılması gerekiyor. Google başvuruları inceledikten sonra onayladığı sitelere reklam vermektedir. Bu süreç bazı zamanlarda uzun sürebilmektedir. Bundan dolayı altenatif reklam alınabilecek sistemler kullanılabilmektedir.

Adsense altenatifi olan 6 sistem şu şekildedir;

  • Admatic

Google Adsense’den sonra en fazla tercih edilen sistem, Türkiye’de de en fazla tercih edilen sistemlerden biridir. Trafiği fazla olan siteler, bu yöntem ile daha fazla para kazanabilmektedir. Haber siteleri ,admatic sistemini daha fazla tercih etmektedir. Bu sistemle 1000 gönderime 1-2 TL kazanılabilmektedir.

  • Vidyome

Bu sistem de en fazla tercih edilenler arasında yer almaktadır. Video içeriğine sahip olan siteler bu sistemi daha fazla kullanmaktadır.

  • Link Wise

Bu sistemde Türkçe destek de bulunmaktadır. Bundan dolayı Türkiye’de oldukça kullanılmaktadır. Satış ortaklığı vardır. Tanıtımı yapılan ürünlerin satışa geçtiği zaman gelir elde etmek mümkündür.

  • Reklam Store

Bu sistemle ile tıklanma ,gösterim ve aksiyon üzerine ücretlendirme bulunmaktadır. 1000 gösterime 0,1 TL ödeme yapılmaktadır. Sistem veri olarak da %20 kesinti yapmaktadır.

  • Macroo

Bu sistemle birlikte pragmatik çözümlerle data oriented satın alma hizmetleri sunulmaktadır. Türkiye’deki en çok kullanılan siteler tarafından kullanılmaktadır.

  • Wordego

Bu sistem ,reklam bazlı para kazandırmaktadır. Display banner aracılığıyla reklamlar verilmektedir. Rahatsız edici şekilde olan reklamlar, bu sistemle engellenir. Sistemin alt ödeme limiti 100 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 23.02.2022 01:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdsenseAdsense Alternatifi Sistemler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram’dan nasıl para kazanılır?
Instagram’dan nasıl para kazanılır?
Ücretsiz PUBG mobil redeem kodları!
Ücretsiz PUBG mobil redeem kodları!
İnstagram gizli hesap görme nasıl olur?
İnstagram gizli hesap görme nasıl olur?
Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Elmas hilesi yapma yöntemleri
Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Elmas hilesi yapma yöntemleri
Radyo dalgaları nedir? Radyo dalga teknolojisi nasıl gelişti? Radyo dalgalarının özellikleri nedir?
Radyo dalgaları nedir? Radyo dalga teknolojisi nasıl gelişti? Radyo dalgalarının özellikleri nedir?
Tiktok Bot Basma Nasıl Yapılır? Hangi Sitelerden Yapılıyor?
Tiktok Bot Basma Nasıl Yapılır? Hangi Sitelerden Yapılıyor?

Popüler Haberler

Adsense alternatifi 6 sistem nelerdir ?
Simge Selçuk kimdir, kaç yaşında, nereli?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 23 Şubat 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
23 Şubat 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi! Şubat 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Şubat evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 23 Şubat 2022 Çarşamba
Mehrnoush Esmaeilpour kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?
2022 taşınma yardımı ne kadar, nasıl alınır, taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Simay Barlas kim? Memleketi neresidir?
İlayda Akdoğan kimdir, kaç yaşındadır? İlayda Akdoğan nerelidir?
Yasemin Öztürk kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?
Arefe günü hangi dualar okunur?
Fatma dizisi Uğur Yücel kimdir?
Şoray Uzun kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Malena film konusu ve yorumu
Gönül Dağı dizisi Pembe kimdir?
Mavera Asife ( Dilaray Yeşilyaprak ) kimdir?
EDHO dizisindeki Hızır Ali karakteri kim? Gerçek adı ne?
Kardeşlerim dizisi Ayşe kimdir? Çağla Şimşek hakkında bilgiler
TRT1 Gönül Dağı dizisi merak edilen oyuncuları ve karakterleri
Özürlü ve engelli maaşları neden kesilir? Özürlü ve engelli maaşları hangi durumlarda kesilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.