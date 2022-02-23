Adsense alternatifi 6 sistem nelerdir ?

İntenet sitesine sahip kişiler,kazançların en büyüğünü reklamlardan kazanmaktadır. İlk akla gelen yöntem ise Google Adsense’dir. Google Adsense aracılığıyla para kazanmak için ilk olarak başvuru yapılması gerekiyor. Google başvuruları inceledikten sonra onayladığı sitelere reklam vermektedir. Bu süreç bazı zamanlarda uzun sürebilmektedir. Bundan dolayı altenatif reklam alınabilecek sistemler kullanılabilmektedir.

Adsense altenatifi olan 6 sistem şu şekildedir;

Admatic

Google Adsense’den sonra en fazla tercih edilen sistem, Türkiye’de de en fazla tercih edilen sistemlerden biridir. Trafiği fazla olan siteler, bu yöntem ile daha fazla para kazanabilmektedir. Haber siteleri ,admatic sistemini daha fazla tercih etmektedir. Bu sistemle 1000 gönderime 1-2 TL kazanılabilmektedir.

Vidyome

Bu sistem de en fazla tercih edilenler arasında yer almaktadır. Video içeriğine sahip olan siteler bu sistemi daha fazla kullanmaktadır.

Link Wise

Reklam Store

Bu sistemde Türkçe destek de bulunmaktadır. Bundan dolayı Türkiye’de oldukça kullanılmaktadır. Satış ortaklığı vardır. Tanıtımı yapılan ürünlerin satışa geçtiği zaman gelir elde etmek mümkündür.

Bu sistemle ile tıklanma ,gösterim ve aksiyon üzerine ücretlendirme bulunmaktadır. 1000 gösterime 0,1 TL ödeme yapılmaktadır. Sistem veri olarak da %20 kesinti yapmaktadır.

Macroo

Bu sistemle birlikte pragmatik çözümlerle data oriented satın alma hizmetleri sunulmaktadır. Türkiye’deki en çok kullanılan siteler tarafından kullanılmaktadır.

Wordego

Bu sistem ,reklam bazlı para kazandırmaktadır. Display banner aracılığıyla reklamlar verilmektedir. Rahatsız edici şekilde olan reklamlar, bu sistemle engellenir. Sistemin alt ödeme limiti 100 TL’dir.