Adınıma açılmış mobil hat var mı? Tüm operatörler isim ile mobil hat sorgulama işlemleri

İnsanlar kendi isimleri üzerine hat açıldığını öğrenince bu durum karşısında ne yapacağını bilemiyor. Dolandırıcıların yeni yöntemi olan başkalarının adına hat açma işlemi vatandaşların kimlik bilgilerinin de çalınmasına neden oluyor.
Nasıl Öğrenebiliriz?
Mobil Hat Sorgulama
E-devlet sistemi üzerinden “Mobil Hat Sorgulama” yazmanız gerekiyor. Sonrasında açılan sekmede adınıza açılan hatların ne kadar olduğunu kolaylıkla öğrenebileceksiniz.
Yakın Hizmetler
Bunların dışında hat sorgulamasına yakın olan diğer hizmetler ise şu şekildedir:
- IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme
- Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri
- Telefon Ana Kart Değişikliği
- IMEI Kaydet Kayıp/Çalıntı İhbar Bildirimi
E-devlet sisteminden bu hizmetlerden de faydalanabilirsiniz.
Son Güncelleme: 02.11.2020 03:00