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Adınıma açılmış mobil hat var mı? Tüm operatörler isim ile mobil hat sorgulama işlemleri

Dolandırıcıların yeni tuzağı vatandaşların korkulu rüyası oldu! Başkası üzerine hat açan bu şahıslar bu yöntem sayesinde kişilerin kimlik bilgilerini kolaylıkla ele geçirebilmektedir. Peki vatandaşlar bu dolandırıcılardan kendilerini nasıl koruyacak?

02 Kasım 2020 Pazartesi 03:00
Adınıma açılmış mobil hat var mı? Tüm operatörler isim ile mobil hat sorgulama işlemleri
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İnsanlar kendi isimleri üzerine hat açıldığını öğrenince bu durum karşısında ne yapacağını bilemiyor. Dolandırıcıların yeni yöntemi olan başkalarının adına hat açma işlemi vatandaşların kimlik bilgilerinin de çalınmasına neden oluyor.

Nasıl Öğrenebiliriz?


Adınızın üzerine hat açıldığını öğrenmek istiyorsanız e-devlet sistemine giriş yapınız.

Mobil Hat Sorgulama

E-devlet sistemi üzerinden “Mobil Hat Sorgulama” yazmanız gerekiyor. Sonrasında açılan sekmede adınıza açılan hatların ne kadar olduğunu kolaylıkla öğrenebileceksiniz.

Yakın Hizmetler

Bunların dışında hat sorgulamasına yakın olan diğer hizmetler ise şu şekildedir:

  • IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme
  • Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri
  • Telefon Ana Kart Değişikliği
  • IMEI Kaydet Kayıp/Çalıntı İhbar Bildirimi

E-devlet sisteminden bu hizmetlerden de faydalanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.11.2020 03:00
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Anahtar Kelimeler:
Hat SorgulamaE-devlet
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