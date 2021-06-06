Adıma kaç adet kayıtlı hat var? Sizin üzerinize birden fazla hat olabilir!

Kaç kayıtlı hatta sahibim?

İnsanın ara ara adı üzerine kaç kayıtlı hat bulunduğunun cevabını öğrenmesi önemlidir. Bu kendinden habersiz hat alınma durumunu engeller. Dolandırıcılar bazen farklı kişilerin isimleri üzerine hat çıkartabilip o kişilere bir hayli fazla borç bırakabilirler. Bu olayı yaşamamak için de ara sıra hat kontrolü durumu mantıklı bir seçimdir.

Sorgulamayı nasıl yapabilirim?

E- devlet sistemine girilir

İsime bağlı hat sorgulama aratılır

Karşımıza gelen sistemle kişinin üzerine kaç hat bulunmuş olduğu bilgisi verilir.

E devlet üzerinden yapabileceğiniz sorgulamada yönlendirmeler şu şekildedir:

Sizin kullanmadığınız bir hat gözüktüğü taktirde o hattın operatörüyle iletişime girilir ve hat en kısa zamanda kapatılır. İsime kayıtlı hatların iptal edilmesi için operatörlerin iletişim numaraları:

Turkcell : 0532 532 00 00

: 0532 532 00 00 Vodafone : 0850 542 00 00

: 0850 542 00 00 Türk Telekom: 444 1 444

Eğer adınıza kayıtlı olan bir hat varsa ve bu hattı başkaları kullanmışsa tez vakitte Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalıdır.