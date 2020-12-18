Adana polisi öğrencilere dijital ortamda internetin zararlarını anlattı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını öncesi okulları gezip öğrencilere intenet ve diğer zararlı alışkanlıklar hakkında bilgi veriyodu. Pandemi çıktıktan sonra yüz yüze olan eğitimler uzaktan yapılmaya başlandı. Böylece öğrenciler intenet ortamında daha çok zaman geçirmeye başladı.

Durumun farkında olan polis ekipleri öğrencilerin intenete karşı bilinçlenmesi için “dijital güvenlik” projesini başlattı. Bu proje sayesinde eskiden okulları giderek yapılan intenet ve zaralı alışkanlıklar uyarısı artık dijital ortamda intenet üzerinden yapılacak.

Öğrenciler dijital platform üzerinden intenetin zararları hakkında uyarıldı

Şehit 1. Sınıf Emniyet MüdürüKonferans Salonunda dijital platform aracılığı ile öğrencilerle bir araya geldi. Önce Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru öğrencilere zararlı alışkanlıklar hakkında genel bilgi verdi.

Ardından intenet ve bilgisayar alanında uzman bir polis memuru öğrencilere intenetin zararlarını ve alabilecek önlemler ile ilgili yöntemleri anlattı. Ayrıca görevli memur intenette yapılanların hiçbir zaman silinmediği ve suç olarak görülmeyen birçok şeyin aslında suç teşkil ettiğini söyledi.

Sosyal medyaya da değinen polis memuru, yapılan paylaşımlara çok dikkat edilmesi ve sosyal medyada kişisel bilgilerin hepsinin paylaşılmaması gerektiğini öğrencilere anlattı.

Anlatılan bu bilgilerden sonra birkaç öğrenci intenet hakkında bilmediklerini öğrendiklerini ve bundan sonra dikkatli olacaklarını söyledi.