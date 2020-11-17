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Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen geliyor! Exxen'in içeriğinde neler olacak?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen platformunun ne zaman piyasaya sürüleceği merak konusu oldu. Exxen'in içerik konusundan neleri barındıracağıysa seyirciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki Exxen ne zaman faaliyet gösterecek? Acun Ilıcalı nu konu hakkında ne açıklama yaptı?

17 Kasım 2020 Salı 22:20
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen geliyor! Exxen'in içeriğinde neler olacak?
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Acun Ilıcalı, uzun süredir meşgul olduğu ve hayalini kurduğu Exxen kanalını açacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Acun Ilıcalı, en büyük korkusunun bu kanalın tutmaması olduğunu söyledi. Acun Ilıcalı Exxen hakkında ilk defa bu açıklamaları yaptı:

“Exxen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi reklam kuralları. Exxen başka bir dünya. Ülkemizde olmayan her şeyi dibine kadar yapabileceğiz. Süre sıkıntısı da yok. Çok iyi isimlerle anlaştık. Dünya markalarıyla mücadele edeceğiz. Büyük bir risk aldık, inşallah batmayız.”

 Şeklinde konuştu.


Exxen Ne Demek? Ne Anlam İfade Ediyor?

Exxen, Acun Ilıcalı'nın kurduğu bir dijital yayın platformu olarak kamuoyuna açıklandı. Bu yeni platformun adını koyan kişiyse Yetenek Sizsiniz Türkiye programının adını belirleyen Ali Taran oldu. Platformun isminin ne anlama geldiğiyse bilinmiyor. Ancak söylentilere bakılacak olursa Exxen platformunda ağırlık olarak Yarışma programları yer alacak. Bunların yanında belgeselde olacak

Exxen TV Ne Zaman Açılacak?

Exxen platformunun piyasaya sunulacağı duyurulduktan sonra herkes bu platformun ne zaman faaliyete geçeceğini araştırmaya başladı. Exxen’in ne zaman faaliyet göstereceği bilinmezken Acun Ilıcalı bu konu hakkında sadece ‘yakında beraberiz’ dedi.



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:20
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıExxen
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