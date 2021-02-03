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Activision 60bin kişiyi birden banladı

Günümüzün en popüler oyunlarından olan Activision yapımlı Call of Duty: Warzone hilecilerden arıtıldı. Activision 60 bin kişiyi oyundan banladığını açıkladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 21:23
Activision 60bin kişiyi birden banladı
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Call of Duty: Warzone ücretsiz olmasıyla beraber içerisinde birçok hile kullanan oyuncuyu barındırmakta. Oyunun severleri bu hileciler yüzünden oyundan soğumaya başlıyordu. Bunun üzerine Activision elinden geleni yapıyor ve en kısa süre içerisinde hile yapanları tespit edip banlamayı amaçlıyordu. Söylenenlere göre Activision hile gerekçesiyle bugüne kadar 300 bin kişiyi banlamış. Şirket dün akşam toplam 60 bin kişiyi daha banlayarak her geçen gün artan hilelere tahammülü olmadığını gösterdi. Hayranlar şu anlık Activision’dan memnun gözüküyor. Call of Duty: Warzone uzun bir süre daha zirvedeki yerini koruyacak gibi görünüyor.



Son Güncelleme: 03.02.2021 21:23
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Anahtar Kelimeler:
Call Of Duty: WarzoneActivisionCall Of Duty: Warzone Hile
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