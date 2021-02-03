Activision 60bin kişiyi birden banladı

ücretsiz olmasıyla beraber içerisinde birçok hile kullanan oyuncuyu barındırmakta. Oyunun severleri bu hileciler yüzünden oyundan soğumaya başlıyordu. Bunun üzerineelinden geleni yapıyor ve en kısa süre içerisinde hile yapanları tespit edip banlamayı amaçlıyordu. Söylenenlere göre Activision hile gerekçesiyle bugüne kadar 300 bin kişiyi banlamış. Şirket dün akşam toplam 60 bin kişiyi daha banlayarak her geçen gün artan hilelere tahammülü olmadığını gösterdi. Hayranlar şu anlık Activision’dan memnun gözüküyor. Call of Duty: Warzone uzun bir süre daha zirvedeki yerini koruyacak gibi görünüyor.