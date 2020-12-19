ABD, Çinli drone üreticisi DJI'ı kara listeye aldı!

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret gerilimi gün geçtikçe daha da yükseliyor. Geçtiğimiz dönemde Huawei ve TikTok’ yönelik yaptırımlar uygulayan ABD şimdi de DJI markasına yönelik baskılarını artırdı.

Dünyanın en önemli drone üreticilerinden olan DJI, dünya çapında her sene milyonlarca drone satıyor. Ancak Çin merkezli dev firma son olarak ABD Ticaret Bakanlığı’nın baskısına maruz kalmaya başladı. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, ABD ekipmanı kullanan herhangi bir firma DJI ile ticari ilişki kurmak istediğinde bakanlık onayına ihtiyaç duyacak. Bu bağlamda bakanlığın onayı olmadan kimse DJI ile ticaret yapamayacak.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenleme sonrasında DJI bünyesinde ne gibi sorunlar yaşanabileceği merak edilenler arasında yer alıyor. Daha önce başka bir Çin merkezli firma olan Huawei ile ilişkileri sonlandıran ABD, Google kapsamında da yaptırımlar uygulatmış, Huawei cihazlara Google erişimi kesilmişti.

DJI’ın yanı sıra SMIC firması da kara listeye girdi

Yapılan açıklamalara göre DJI’ın yanı sıra diğer bir Çin merkezli firma olan SMIC de ABD Ticaret Bakanlığı’nın kara listesine alındı.