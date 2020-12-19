ABD, Çinli drone üreticisi DJI'ı kara listeye aldı!

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret gerilimi gün geçtikçe daha da yükseliyor. Geçtiğimiz dönemde Huawei ve TikTok’ yönelik yaptırımlar uygulayan ABD şimdi de DJI markasına yönelik baskılarını artırdı.
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenleme sonrasında DJI bünyesinde ne gibi sorunlar yaşanabileceği merak edilenler arasında yer alıyor. Daha önce başka bir Çin merkezli firma olan Huawei ile ilişkileri sonlandıran ABD, Google kapsamında da yaptırımlar uygulatmış, Huawei cihazlara Google erişimi kesilmişti.
DJI’ın yanı sıra SMIC firması da kara listeye girdi
Yapılan açıklamalara göre DJI’ın yanı sıra diğer bir Çin merkezli firma olan SMIC de ABD Ticaret Bakanlığı’nın kara listesine alındı.
Son Güncelleme: 19.12.2020 23:59