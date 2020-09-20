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AB, teknoloji şirketleri için katı kurallar getirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği komisyonu, büyük ölçekli teknoloji firmaları için katı kurallar getirmeye hazırlanıyor. AB rekabet kurumları, küçük ölçekli firmaların alandan dışlandığı şikayetlerini göz önünde bulunduracak.

20 Eylül 2020 Pazar 17:31
AB, teknoloji şirketleri için katı kurallar getirmeye hazırlanıyor
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AB komisyonu, Avrupa’daki Pazar hakimiyetlerinin müşteri ve küçük firmaların çıkarlarını tehdit etmesi halinde; Amazon, Alphabet, Apple, Facebook ile Microsoft’un Avrupa operasyonunu parçalayıp satmaya zorlayacak yasa tasarısı hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

ABD’de beş büyük teknoloji firması satışlarının dörtte birini Avrupa pazarında yapmaktadır. Firmalar uzunca bir süredir AB rekabet kurumları tarafından hedef alınırken, küçük ölçekli firmalar ise iş alanlarından dışlandıkları gerekçesiyle şikayet ediyorlar.



Son Güncelleme: 20.09.2020 17:31
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