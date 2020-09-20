AB, teknoloji şirketleri için katı kurallar getirmeye hazırlanıyor

komisyonu, Avrupa’daki Pazar hakimiyetlerinin müşteri ve küçük firmaların çıkarlarını tehdit etmesi halinde;, Alphabet,ile Microsoft’un Avrupa operasyonunu parçalayıp satmaya zorlayacak yasa tasarısı hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

ABD’de beş büyük teknoloji firması satışlarının dörtte birini Avrupa pazarında yapmaktadır. Firmalar uzunca bir süredir AB rekabet kurumları tarafından hedef alınırken, küçük ölçekli firmalar ise iş alanlarından dışlandıkları gerekçesiyle şikayet ediyorlar.