A101'de satılan Samsung Galaxy Tab A Tablet alınır mı? Samsung Galaxy Tab A Tablet hakkında bilgi ve yorumlar

A101 marketlerinde satışa çıkacak olan Samsun Galaxy Tab A 10’’ tablet 1299 TL’den alıcılarını bekleyecek. Diğer mağazalarda 1460 TL gibi bir fiyata satılan ürün A101’de indirimli olarak alıcıları ile buluşacak. Tablet konusunda çok üst düzey bir tablet beklentisi olmayan kişilere gayet yeterli gelecek tablet tüm A101 mağazalarından satın alınabilecek.

Dikkat çeken teknik özellikler

Tablet 8 MP ve 5 MP olmak üzere arka ve ön kameraya sahiptir. Kamerasındaki otomatik odaklama olan cihaz sayesinde fotoğraf çekmek eskisinden daha da kolay hale geliyor. 10.1’’ ekrana sahip olan tablet 1920*1200 piksel bir ekran çözünürlüğü bulunmaktadır. Grafik işlemcisi Mali-G71 GP 2 olan tablet 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahiptir.

Kutu içeriği

Ürünü alan kişiler ürün kutusunda şarj kablosu, adaptör, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve tablete ulaşacaktır. 6150 mAh pile sahip olan tablet bu sayede uzun soluklu bir tablet deneyimi sunmaktadır.

Kullanıcı yorumlarından bazıları

Tabletin sahip olduğu RAM hafızası 3 GB olsa tablet için daha iyi olabilirdi. Tablette bulunan hoparlör dizaynın da ise bir hata söz konusudur. Hoparlörün konulduğu yerler tableti tutacağınız yerler olduğundan hoparlörü elinizle kapatmış oluyorsunuz. Bu nedenle tableti o şekilde tutmamaya alışmak zorundasınız. Şarj konusunda tablet gayet başarılı. Tüm gün boyunca tablet ile video izleseniz tabletin şarjı 10-11 saat gidiyor. Kamera konusunda yeterli olmayan tabletin ekranı çok fazla parmak izi sıkıntısı yaratıyor.

Ürünü bir aydır kullanan biri olarak ürünün siyah rengini aldım. Aldığım renk tam olarak siyah değil uzay grisi olarak bahsedebiliriz. Bu renk dikkat çekici ve hoş duruyor. Ekranı ne çok büyük ne çok küçük ideal bir boyuttadır. Tablet ağırlığı çok ağır olmadığından bu konuda benden geçer not aldı. Giriş seviyesi bir tablet olduğundan dolayı yeni telefonlardaki ekran çözünürlükleri bu tablette mevcut değil. Dokunmatik konusunda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bazı durumlarda tablete sertçe dokunmanız halinde komutunuzu algılıyor. Kamera konusuna gelirsek tatmin etmeyen kötü kameraya sahip. Hoparlör düzeni teknik olarak hatalı yerleştirildiğinden sanki tek hoparlörü varmış hissi yaratmaktadır. Telefon mantığıyla dikey olarak tasarlandığından dolayı yatay kullanıma uygun değildir. RAM konusunda çok büyük sıkıntılar yaratmayan tablet, 3 GB RAM’e sahip olsa daha iyi iş görebilirmiş. Yine de kullanıcılara akıcı ve oldukça hızlı bir kullanım sağlıyor. Fiyat performans olarak bakıldığında yeterli bir ürün gibi duruyor.