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A101'de satılan Reeder P13 akıllı cep telefonu özellikleri ve yorumları

A101 marketlerde 1299 TL'den satışa sunulan Reeder P13 model telefon alınır mı sorusu telefon almayı düşünen ve daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Reeder P13 alınır mı sorusunun yanıtı aşağıda yer alıyor.

09 Mart 2021 Salı 03:15
A101'de satılan Reeder P13 akıllı cep telefonu özellikleri ve yorumları
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A101 marketlere bu hafta uygun fiyatı ile Reeder markasının cep telefonu satışa sunuluyor. Reeder markasının P13 modeli olan cep telefonunun kullanıcı yorumları ise telefonu almayı düşünen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki Reeder P13 alınır mı?

Piyasaya sunduğu tabletler ile bilinen Reeder markası yerli bir firma. Ürünler Reeder’ın Samsun’da bulunan fabrikasında üretiliyor. Bu sebeple yerli ürün tercih eden vatandaşlar için bir avantaj olarak yerini alıyor.

Reeder P13 özellikleri nasıl?

Telefon özellikleri bakımından 6.09 inç bir ekrana sahip. Ayrıca dört çekirdekli 2.0 GHZ işlemci ve 3 GB RAM özellikleri bulunuyor. Telefonun 16 GB hafızası büyük boyutlu dosyalar indiren kişilere yeterli gelmeyecektir bu sebeple ekstra hafıza kartı kullanılması gerekiyor. Ürünün 4080 mAh bataryası bulunuyor.

Çift hat takma opsiyonu bulunan telefonun 4.5 G özelliği de mevcut. Tüm bunların yanı sıra telefonda hızlı sarj özelliği bulunmuyor. Telefonun 2.8 diyafram ve 5 MP çözünürlüğe sahip kameraya sahip olduğu görülüyor. Telefonda ayrıca yüz tanıma, parmak izi okuyucu gibi özelliklerin bulunması da telefonu tercih etme nedenleri arasına giriyor.

Reeder P13 alınır mı?

Genel olarak telefonun kamerası biraz yetersiz görünüyor. Telefonun fiyatının 1299 TL olması sebebi ile kamera özelliklerinde ekstra özellikler beklemeyen kişilerin tercih edebileceği bir telefon. Telefonun kendi hafızasının düşük olması sebebi ile hafıza kartı takarak kullanılması tavsiye edilir. Telefonla oyun oynamayan, standart özelliklerini kullanan kişilerin kullanabileceği bir model.



Son Güncelleme: 09.03.2021 03:15
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Anahtar Kelimeler:
ReederP13A101
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