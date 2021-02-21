A101'de satılan Qcy T5 kulaklıkları özellikleri ve yorumları

QCY T5 model kablosuz bluetooth teknik özelleri arasında konuşma süresinin 4 saat olması ile dikkat çekiyor. Kutu şarjı ile her kulaklık 4 defa şarj edilebilir. Toplam süre 16-20 arasında konuşma ve müzik çalma süresi mevcuttur. Android ve iOS telefonlar için uyumlu kulaklığın ağırlığı 9 gram. Mikrofonu bulanın kulaklık 2 saat süreyle şarj ediliyor.
Kablosuz kulaklıklarda fiyatı belirleyen önemli unsurlar arasında yer alan mikrofon sesidir.
QCY T5 Kullanıcı yorumları
- Üründe kopmalar olmuyor. Kutusuna koyunca bağlantıyı kapatıyor çıkarınca 3-5 sn içinde bağlanıyor (Olması gereken bu zaten). 2 kulaklık için tek bağlantı yapıyorsunuz ama ayrı veya beraber kullanılabiliyor. Ses seviyesi bir tık az ama telefonunuzda dolby atmos varsa açtığınızda ses %20 %30 artıyor.
- Sesi gayet kaliteli ve ses seviyesi yüksekliği yeterli. (İki kulağımda da 45 DB kaybı olduğu halde bana fazlasıyla yetiyor) + Tiz, midler güzel. Basslar da fena sayılmaz, ben beğendim.
- Dokunmatiğine biraz hassas davranmak gerekiyor. Biri vurmadık değil demiş, doğru demiş. Dokunacaksınız yavaşça. Öyle güzel çalışıyor. – Şarjı yaklaşık 4-5 saat gidiyor. Kutusu da bayağı gidiyor.
- Kutusu göze hoş görünüyorken eline alınca biraz kalitesiz hissettiriyor. Bundaki temel sebep ise kapağı. Kapağı çok dandik, menteşesi sağa sola oynuyor. Kırılgan hissettiriyor. Lakin bir kere cep hizasından taşlı zemine düşürdüm, kapak açıldı nedense. Birkaç yerinde derin çizik hariç bir şey olmadı.
- Bir haftadır kullanıyorum. Malzeme kalitesi güzel. Sağlam görünüyor. Kulağa tam oturuyor, kolay kolay kulaktan düşmez. Kutusu küçük ve kibar taşıması sorun yaratmaz. Sadece kutu kapağı çok hassas kırılacakmış gibi hissettiriyor.
- Mikrofon kalitesi ise günü kurtarır seviyede. Dış ortam sesini engellemesi iyi değil, karşı tarafa iletiyor dış sesleri ama sizin sesinizi de iletiyor. O yüzden sesli ortamlarda olsanız dahi yüksek sesle falan konuşarak iletişim kurabiliyorsunuz. Sessiz ortamlarda ise telefondan bir tık kötü fakat kötü değil.
- Pil performansı da çok başarılı bence. Fiyatına göre kullanıcıya sağladığı fayda çok başarılı diyebilirim. Düşünenlere kesinlikle tavsiye ederim. Son olarak siparişi bir saat içerisinde özenle hazırlayıp kargoya veren DELTA Bilgisayar’a teşekkür ederim.
- Gürültü azaltma yok çünkü. Kulaktan düşmüyor. Her kulaklık 4-5 saat dayanıyor. Kutu 4-5 kez şarj ediyor. Dokunmatik sorunsuz sadece alışmak lazım. Telefon açma, kapama, müzük play stop, sonraki önceki parça, google asistan kontrol edilebiliyor.
Son Güncelleme: 21.02.2021 22:06