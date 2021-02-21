A101'de satılan Qcy T5 kulaklıkları özellikleri ve yorumları

QCY T5 model kablosuz bluetooth teknik özelleri arasında konuşma süresinin 4 saat olması ile dikkat çekiyor. Kutu şarjı ile her kulaklık 4 defa şarj edilebilir. Toplam süre 16-20 arasında konuşma ve müzik çalma süresi mevcuttur. Android ve iOS telefonlar için uyumlu kulaklığın ağırlığı 9 gram. Mikrofonu bulanın kulaklık 2 saat süreyle şarj ediliyor.

Kablosuz kulaklıklarda fiyatı belirleyen önemli unsurlar arasında yer alan mikrofon sesidir.





QCY T5 Kullanıcı yorumları