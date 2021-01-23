A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? Piranha tablet A101'de satışı başladı

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketlerinde indirimli ürün satışları devam ediyor. A101 marketlerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü satışa çıkarılan ürünler büyük ilgi gördü. Satışa çıkan ürünlerden Piranha Tablet en ilgi çeken ürünlerin başında geliyor.

Piranha Tablet özellikleri

Google GMS lisanslı

Android 10 Go Edition

8.0″ inç ekran

2 GB RAM

32 GB dahili hafıza

Ön ve arka kamera

Kablosuz bağlantı

Bluetooth

2 yıl garanti

Özellikle teknoloji tutkunları ürünü araştırırken, ürünü alan kişilerin yorumlarını merak ediyor.

19 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa çıkarılan tabletin fiyatı 499 TL’dir. Ürünün özelliklerine bakıldığında fiyat performans olarak gayet kullanışlı olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra ürünü almak isteyenler 6 taksitte yaptırabiliyor.