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A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 15:14
A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
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Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketlerinde indirimli ürün satışları devam ediyor. A101 marketlerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü satışa çıkarılan ürünler büyük ilgi gördü. Satışa çıkan ürünlerden Piranha Tablet en ilgi çeken ürünlerin başında geliyor.

Özellikle teknoloji tutkunları ürünü araştırırken, ürünü alan kişilerin yorumlarını merak ediyor.

Piranha Tablet özellikleri

  • Google GMS lisanslı
  • Android 10 Go Edition
  • 8.0″ inç ekran
  • 2 GB RAM
  • 32 GB dahili hafıza
  • Ön ve arka kamera
  • Kablosuz bağlantı
  • Bluetooth
  • 2 yıl garanti

19 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa çıkarılan tabletin fiyatı 499 TL’dir. Ürünün özelliklerine bakıldığında fiyat performans olarak gayet kullanışlı olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra ürünü almak isteyenler 6 taksitte yaptırabiliyor.



Son Güncelleme: 27.02.2021 15:14
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Anahtar Kelimeler:
TabletA101
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