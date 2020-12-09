İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı?

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 9 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 15:06
A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı?
Takip Et:

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketlerinde indirimli ürün satışları devam ediyor. A101 marketlerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü satışa çıkarılan ürünler büyük ilgi gördü. Satışa çıkan ürünlerden Piranha Tablet en ilgi çeken ürünlerin başında geliyor.

Özellikle teknoloji tutkunları ürünü araştırırken, ürünü alan kişilerin yorumlarını merak ediyor.

Piranha Tablet özellikleri

  • Google GMS lisanslı
  • Android 10 Go Edition
  • 8.0″ inç ekran
  • 2 GB RAM
  • 32 GB dahili hafıza
  • Ön ve arka kamera
  • Kablosuz bağlantı
  • Bluetooth
  • 2 yıl garanti

19 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa çıkarılan tabletin fiyatı 499 TL’dir. Ürünün özelliklerine bakıldığında fiyat performans olarak gayet kullanışlı olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra ürünü almak isteyenler 6 taksitte yaptırabiliyor.



Son Güncelleme: 09.12.2020 15:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TabletA101
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siber saldırı nedir? Kim neden siber saldırı yapar?
Siber saldırı nedir? Kim neden siber saldırı yapar?
Gündemden Düşmeyen WhatsApp Bellek Yetersiz Sorununu Tek İşlemle Çözebilirsiniz
Gündemden Düşmeyen WhatsApp Bellek Yetersiz Sorununu Tek İşlemle Çözebilirsiniz
Oppo, yeni akıllı telefonu A52'yi özel indirimle satışa sunacak
Oppo, yeni akıllı telefonu A52'yi özel indirimle satışa sunacak
Japon uzay aracı altı milyar kilometrelik yolculuktan topladığı örnekleri indirmeye hazırlanıyor
Japon uzay aracı altı milyar kilometrelik yolculuktan topladığı örnekleri indirmeye hazırlanıyor
BluTV neden açılmıyor? BluTv çöktü mü?
BluTV neden açılmıyor? BluTv çöktü mü?
Steam canlı yayın nedir, nasıl kullanılır?
Steam canlı yayın nedir, nasıl kullanılır?

Popüler Haberler

A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı?
Bugün kimin maçı var? 9 Aralık 2020 Çarşamba TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Rüyada ev taşıma görmek anlamı ve yorumu
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş yaşı ve oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Yağmur Öztürk oynadığı diziler
Çalışan anneye yapılan devlet yardım ve destekleri 2020
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler Cenk kimdir? Ege Semih Erken biyografisi
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Aralık 2020
Migros Market Migroskop katalog 12-25 Eylül 2019 haftanın indirimleri
Lazerli diş beyazlatma işlemi nerede, nasıl yapılır?
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Evren Erler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Netflix Türkiye Mayıs 2020 yayın takvimi
Sıfır bir filmi yaş sınırı kaç? Sıfır bir filmi nerede çekildi?
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Kimler zabıta olabilir? 2020 Zabıta maaşları ne kadar?
Kimler rapor parası alabilir? Kaç günlük rapor parası ödenir?
Acemi Anneler Nil kimdir? Merve Üçer biyografisi
Öğrenci Kaymakamlık bursu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? 2020
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.