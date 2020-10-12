A101'de satılan Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları

Türkiye’nin en çok şubesi bulunan market zinciri A101 marketleri birçok üründe vatandaşlara yeni fırsatlar sunuyor. A101 marketleri gıda ve ev ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünleri de vatandaşlara uygun fiyatlara sunuyor.

Bu ürünlerden biri de Lenovo marka M7 tablet bilgisayardır. A101 Lenovo Tab M7 tableti 499 TL’ye satışa sundu. Ürünün piyasa satış fiyatı şu anda 700 TL olarak biliniyor.

Söz konusu ürünün 1 GB ram kapasitesi bulunurken, 4 çekirdekli işlemciye sahip olması kullanıcıları cezbediyor. Cihazın pil süresi ise tam kullanımda 4-5 saattir. Teknoloji severler A101’in 499 TL’ye satışa sunduğu ürün hakkında kullanıcı yorumlarını merak ediyor.

Kullanıcı yorumları

Genel olarak ürünü alan kullanıcılar ürünün ne için kullanılacağını öne sürerek, Office uygulamaları, sosyal medya uygulamaları ve ufak çapta oyun oynayacaklar için ürünü tavsiyesi ediyor. Öte yandan çocuklarına almak isteyenler için cihazın oyun performansı yetersiz görülürken kullanıcılar tarafından önerilmiyor.