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A101'de satılan Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici nasıl, alınır mı? Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici A101'de satışı başladı

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan A101'de satılan Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici nasıl, alınır mı? Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici A101'de satışı başladı haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 2 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 08:28
A101'de satılan Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici nasıl, alınır mı? Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici A101'de satışı başladı
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Buharlı pişirici son dönemlerde popülerliği artan mutfak ürünlerinden birisidir. Ürünü özel kılan ise 30 dakika içersin de 3 farklı yemek hazırlayabilmenizdir. Ayrıca yemekler buhar aracılığı ile piştiğinden dolayı sağlıklıdır yani pişireceğiniz yemekler sıcaktan dolayı vitaminlerini kaybetmez. Özellikle çalışanlar, öğrenciler ve sağlıklı beslenmeye özen gösteren insanlar tarafından kullanılmaktadır. Kolestrol gibi hastalığı bulunan kimsenin de kullanması tavsiye edilmektedir. Hem de bebekleri ek besine geçen annelerinde kullanması önerilmektedir.

Buharlı Pişirici Kullanımı Nasıl:

Ürünün kullanma sistemi manuel’dir. Ürününün öncelikle zaman ayarını yaptıktan sonra tek bir tuş ile çalıştırmanız yeterli olacaktır. Sebze, tavuk, yumurta ve balık gibi ürünleri pişirebilmektesiniz. Piyasada ise 2 ve 3 katlı versiyonları bulunmakta. Aynı anda 3 yemek yapmak isteyenler için önerilen üç katlıdır. Pişirdiğiniz ürünlerin kokusu birbirine işlemezken 30 dakika içinde çayınızı veya kahvenizi içerken yemekleri yapmış olursunuz.

Kiwi Buharlı Pişirici:


Öncelikle ürün plastik bulundurmaz ki bu özellik çok önemlidir, plastiğin sağlığa zararları büyüktür. Ürün ise 2 katlı olarak gelmektedir, genelde 3 katlı önerilse bile fiyat ona göre değişmektedir. Ürünün W gücü ise 500 W’ dir. Diğer ürünlere bakıldığında Kiwi Buharlı Pişirici W bakımından 4 kat geridedir. Tam anlamıyla bir fiyat performans ürünüdür ve bu fiyatta piyasada bulunan en iyi buharlı pişiricidir. Ürünün fiyatı ise 119 Türk Lirasıdır.

 

 

 



Son Güncelleme: 02.11.2020 08:28
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