İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 11-01-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 18:13
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri
Takip Et:

A101 marketlerinde Kiwi KSI 6482 buharlı kırışık giderici 399 TL’den satışa çıkarılmıştı. Piyasaya göre oldukça uygun bir rakama satılan ürünün değerlendirmesi merak konusu oldu.

A101 marketlerinde uygun fiyata satışa sunulan kırışık giderici Kiwi KSI 1600 W gücündedir. Ayrıca ürün 45 saniyede ısınıyor ve bu şekilde çalışıyor. Genel olarak terzilerde bulunan bu ürünün evlerde sık kullanılmadığı görülüyor. Ancak fiyatının uygun olması ve özellikle pandemi sürecinde evde kıyafetlerin işlemlerini halledebilmek adına güzel bir seçenek olarak görülüyor. Cihazın özellikleri ise şu şekilde;

Buhar çıkışı: 38 g / dk

Su haznesi kapasitesi: 1500 ml.

Demir fırça paslanmaz çelik

45 saniye içinde hızlı ısınma.

Büyük buhar oranı ile her türlü kumaş ütüleme için on / off güç düğmesi elbise askısı, kanca, kürk fırçası, eldiven, teleskopik çubuk, d tipi demir fırça

1580 w

Teknik özellikler: Güç 1580 w

Su kapasitesi: 1.5 litre



Son Güncelleme: 11.01.2021 18:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kırışık GidericiKiwiA101
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook'a soruşturma açıldı
Sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook'a soruşturma açıldı
WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım mı attı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi adımını iptal ediyor!
WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım mı attı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi adımını iptal ediyor!
whatsapp geri adım mı attı ?
whatsapp geri adım mı attı ?
Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin ardında Telegram yoğun ilgi görmeye başladı
Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin ardında Telegram yoğun ilgi görmeye başladı
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi
Hangi platformlar temsilcilik açtı: Dailymotion temsilcilik açan son platform oldu
Hangi platformlar temsilcilik açtı: Dailymotion temsilcilik açan son platform oldu

Popüler Haberler

A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri
HGS etiketi ne kadardır? HGS kart ve etiketleri nereden, nasıl alınır?
Çukur mahallesi ve Koçovalılar’ın evi nerede?
2021 yılı TOKİ’den ucuz konut almak için şartlar ve ödemeler
Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlama?
13 Ocak günü yayınlanacak Kuruluş Osman yeni bölümü neden yok? 14 Ocak Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü neden yok?
Zümrüdü Anka dizisi ne zaman final yapacak? FOX TV Zümrüdü Anka final sebebi ne?
2021 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2021 Sözleşmeli öğretmen atama takvimi
TV'de bugün hangi maçlar var? 11 Ocak 2021 Pazartesi Canlı futbol maç programı
Survivor 2021 kim diskalifiye oldu? Yarışmadan elenen ve veda eden isim kim oldu?
Netflix’de hangi salgın temalı filmleri var? Gündeme uygun en iyi en ünlü salgın filmleri neler? Hangi salgın filmi hangi salgını anlatıyor
İBB Sosyal Yardım Kartı nedir? Kimlere verilir? İBB Sosyal Yardım kartı başvurusu nasıl yapılır?
Oflu Hocanın Şifresi filmi nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi konusu nedir? Filmin oyuncuları kimler?
Yolcu ve servis taşımacılığı yetki belge türleri nelerdir? Yolcu Ve Servis yaşımacılığı belgesi nasıl nereden alınır?
Ons nedir? Altın ons değeri kaç grama eşittir?
Akrep dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
Ölen kişinin kredi ve kredi kartı borcu ne olur? Kalan borçları hayat sigortası öder mi, mirasçılar mı öder?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Tuncay Yılmaz Keçeli ve Memduha Keçeli kimdir?
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
2021 engelli aylığı ne kadar oldu? Engelli maaşına gelen zam oranı
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana programına başvuru nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.