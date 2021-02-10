İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...

A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici A101'de satışı başladı

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici A101'de satışı başladı haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 10-02-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 18:16
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici A101'de satışı başladı
Takip Et:

A101 marketlerinde Kiwi KSI 6482 buharlı kırışık giderici 399 TL’den satışa çıkarılmıştı. Piyasaya göre oldukça uygun bir rakama satılan ürünün değerlendirmesi merak konusu oldu.

A101 marketlerinde uygun fiyata satışa sunulan kırışık giderici Kiwi KSI 1600 W gücündedir. Ayrıca ürün 45 saniyede ısınıyor ve bu şekilde çalışıyor. Genel olarak terzilerde bulunan bu ürünün evlerde sık kullanılmadığı görülüyor. Ancak fiyatının uygun olması ve özellikle pandemi sürecinde evde kıyafetlerin işlemlerini halledebilmek adına güzel bir seçenek olarak görülüyor. Cihazın özellikleri ise şu şekilde;

Buhar çıkışı: 38 g / dk

Su haznesi kapasitesi: 1500 ml.

Demir fırça paslanmaz çelik

45 saniye içinde hızlı ısınma.

Büyük buhar oranı ile her türlü kumaş ütüleme için on / off güç düğmesi elbise askısı, kanca, kürk fırçası, eldiven, teleskopik çubuk, d tipi demir fırça

1580 w

Teknik özellikler: Güç 1580 w

Su kapasitesi: 1.5 litre



Son Güncelleme: 10.02.2021 18:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kırışık GidericiKiwiA101
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MacBook batarya sorunu çözüldü
MacBook batarya sorunu çözüldü
Ubisoft Store’da Çin Yeni Yılı indirimleri başladı
Ubisoft Store’da Çin Yeni Yılı indirimleri başladı
Minecraft Dungeons toplam 10 milyon satışa ulaştı
Minecraft Dungeons toplam 10 milyon satışa ulaştı
İYS ne, nasıl kullanılır, ne işe yarıyor?
İYS ne, nasıl kullanılır, ne işe yarıyor?
Clubhouse uygulaması Çin'de yasaklandı
Clubhouse uygulaması Çin'de yasaklandı
Xiaomi Redmi'den yeni rekor
Xiaomi Redmi'den yeni rekor

Popüler Haberler

A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici A101'de satışı başladı
Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Şerbetli kadayıfli muhallebi bir gün önceden yapılır mı?
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Emanet dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Exxen'de yayınlanacak yeni dizi, film ve programlar
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
HongMeng OS ne zaman çıkacak? Ne gibi özellikler olacak? Huawei, 9 Ağustos’ta işletim sistemini tanıtacak!
Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım TV maç programı
Atv Nihat Hatipoğlu Mevlid Kandili özel programı
Okullar ne zaman açılacak? Yeni ders yılı takvimi ve başlangıç tarihi MEB tarafından açıklandı
MasterChef şırdancı Mehmet Sur kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?
Whatsapp benzeri mesajlaşma uygulamaları 2021
Çoçuk parası nasıl başvurulur? 2021 Çoçuk parası nasıl hesaplanır?
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? 2021 Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.