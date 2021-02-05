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A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? Huawei Y5 özellikleri

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? Huawei Y5 özellikleri haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 05.02.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 16:09
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? Huawei Y5 özellikleri
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MTK işlemcisi mevcut olan Huwaei Y5 cep telefonun giriş seviyesi ucuz olan telefonlarda ve performansı zayıf olan telefonlarda kullanılan zayıf bir işlemcidir. 2 GB ram özelliğine sahip telefonun kamera kalitesi ise diğer telefonlara oranla biraz daha düşük seviyededir. Fakat bu fiyata daha farklı bir telefon almak isterseniz çok mümkün olmayabilir. Limitinizi 2000 TL üzerine çıkarttığınız durumda Redmi 8A telefonu alabilirsiniz Y5 2019 telefonuna göre işlemcisi daha kullanışlı olabilir.

Aynı zamanda Y5 2019 modeli yerine aynı telefonun bir üst modeli olan Y6 2019 modelini de düşünebilirsiniz. Çünkü telefonların fiyatı aynıdır ve Y6 2019 telefonunun ekranı Y5’e orana daha büyük ve kamerası biraz daha gelişmiş bir telefondur. Bu fiyatla telefon almayı düşünenler, Y6 2019 Huwaei modelini düşünebilirler. Aynı zamanda intenet üzerinden kampanyalar takip edilirse daha uygun bir fiyata istenilen telefon alınabilir. 



Son Güncelleme: 05.02.2021 16:09
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KampanyaIndirimli ürünTrendyolY5 Cep TelefonuA101
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