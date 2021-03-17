A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 kullanıcı yorumları

A101 aktüel olarak duyurulan ve pek çok kişinin uzun zamandır beklediği Huawei Band 4 akıllı bileklik A101 raflarında yerini aldı. 179 TL fiyat etiketi ile raflarda yerini alan Band 4 akıllık bileklik Hepsiburada.com üzerinden 187 TL’ye satıldığı için çok fazla talep edilmese de kargo beklemek istemeyen pek çok kişi A101’den alışveriş yapıyor.
Xiaomi miBand 20 güne kadar şarj sunarken Huawei Band 4 sadece 4 – 6 gün aralığında şarj sunuyor. Uyku takibi ve adım sayma konularında başarılı olan akıllı bileklik aynı zamanda fiyatına göre başarılı özellikler sunuyor.
Huawei Band 4 kullanıcı yorumları
- Bu bileklik hakkında yeterli bilgi maalesef hiçbir yerde yok, ben size açıklayayım. Bileklik ile her bildiriminizi anında okuyabiliyorsunuz, fazlasıyla akıcı donma kasma yapmayan bir ara yüze sahip. Cihaz Huawei watch GT2 deki TruSeen 3.5 ve TrueSleep 2.0 özelliklerini beraberinde getiriyor. Honor band 5’de ise sırasıyla 3.0 ve 1 versiyonları yer alıyor bu özelliklerin. Diğer HİÇBİR bilekliğin sunmadığı (Honor band 5 de var fakat eski versiyon dediğim gibi) akıllı alarm özelliği var. Bir akıllı aksesuarın bence sahip olması gereken en temel özelliği. Ne mi yapıyor? TrueSleep 2.0 teknolojisi sayesinde uyurken uyku periyotlarınızı takip ediyor ama asıl bomba şu: takip edip mal gibi ekrana bakmanızı sağlamak yerine bu verileri kendisi değerlendirip sizi uykunuzun en hafif noktasında uyandırıyor. Böylelikle tabiri caizse bebek gibi uyanmış oluyorsunuz. Onlarca İngilizce forumda gezdim, bütün bileklikleri karşılaştırdım. Bu akıllı alarm sistemi yalnızca huawei-honor’da var. Ve bu cihazdaki sensörler Huawei watch gt2’deki teknolojiyi beraberinde getiriyor. Ekran gayet güzel, cihaz akıcı, hayatı kolaylaştırıyor, titreşimi gayet güçlü. Tercih sizin saçma sapan hiçbir işinize yaramayacak ‘’aa bak bildirim okuyorum’’ demek için 200-300tl bol reklamlı ürünlere para verecekseniz siz bilirsiniz. En isabetli sensörler sayesinde, size saçma sapan kalp atışı uyku verileri sunan bir bileklik yerine bu verileri kendi kendine değerlendirip sizin biyolojik saatinize göre çalışan, sizi en hafif uykunuzda uyandıran gece yemek yiyip yemediğinizi yastığınızın rahat olup olmadığını size anlatan bir bileklik isterseniz buyurun satın alma butonuna
- Kesinlikle mükemmel. Daha önce mi band 2 kullanıyordum, mi band 4 almamamın sebebi kayışı ve şarj zorluğu. Bunda şarj aleti gerekliliği yok ne kadar da şarj surem ortalama 6 gün olsa da her yerde 1 saat gibi bir surede şarj edebiliyorum. Herkes mi band 4, honor 5 veya huawei band 4 arasında kalmıştı. Ötekilerden avantajı şarj sekli, dizaynı, gündüz uykularını takibi ve akıllı uyandırma idi. Çeşitli kaynaklarda SpO2 sensoru var dese de ya ülkemiz için aktif değil ya da eksik bilgi. Ekranı amoled değil ve çözünürlüğü yüksek değil ama gündüz kullanımında yeterli. Tabi darbelere karşı nasıl bir dezavantajı olacak bilemem. Beni uzun sure ekonomik bir ECG fonksiyonlu band çıkana kadar idare eder.
- Akıllı alarm ile beni uykumun en hafif anında uyandırması inanılmaz bir özellik. Ekran yeterince net, parlaklık ideal. Nabız ölçer (truseen 3.5) ve uyku takip (truesleep 2.0) sensörleri ile inanılmaz detaylı bir iş çıkartıyor, Huawei GT2 ile aynı sensörlere sahip olması inanılmaz şaşırtıcı bir durum. Ara yüz kişiselleştirmesi açısından da baya iyi, bir sürü duvar kağıdı var. Haliyle kronometresi, geri sayımı, kalori hesaplaması ve adım ölçeri var. Bildirimleri okuyabiliyorum, kimden geldiğini ve ne yazdığını gösteriyor.
- İlk kez bir akıllı bilekli alıyorum. Haliyle tam olarak nasıl değerlendirmem gerekiyor bilmiyorum. Ama yine de sizlere tecrübelerimi söyleyeceğim. Kullanmak için öncelikle Huawei’nin sunduğu Sağlık uygulamasını yükleyeceksiniz. Bundan sonra size Huawei service adlı bir uygulamayı kuracaktır. Bu Huawei service uygulaması ve Sağlık uygulaması sürekli çalıyor. Benim gibi giriş seviyesi bir telefonunuz varsa telefonun yorulduğunu hissedebilirsiniz. Telefonum BlackBerry PRIV modeli. Uygulamayı kullanması çok basit çok basit ara yüzlerle her şeye ulaşmanız mümkün. Fakat telefon ile bilekliğinizin bağlı kalması için Bluetooth ve Konum hizmetlerinin açık olması gerekiyor. Konum hizmetlerini telefon ayarlarından düşük hassasiyet moduna almanızı şiddetle öneririm. Aksi halde telefonunuz şarj süresi çok hızlı tükenecektir. Telefon üzerinde olan deneyimleri anlattığıma göre biraz da bilekliğin kendisinden bahsedelim. Bileklik küçük ve şirin. Ekranı bence bir tık daha büyük olabilirdi. Bilekliğin ayarladığından sürekli kalkıp atışını takibini açık bıraktım. Uygulama üzerinden yaklaşık 10 dakika ara kalp atış hızımı görebiliyorum ne işe yarıyor derseniz hiç görünce mutlu oluyorum. En sevdiğim özelliği ise uyku tabi ki. Eğer TrueSleep özelliğini açarsanız uykunuzu sizin için analiz edecektir. Bu özellik bende bir sonraki günün uykusunu ve zamanını ayarlamak için çok güzel bir seçenek oluşturuyor. TrueSleep özelliği ve sürekli kalp atışı özelliği çok şarj tüketir diye uyarı yapar bu özellikler açık olmasına rağmen sadece pazar akşamları şarj ederim. Adım sayarını test etmedim. Malum şu an korona günleri olduğu için herhangi bir antrenman – egzersiz yapıp test etme imkanım olmadı.
Son Güncelleme: 17.03.2021 15:07