İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 26.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 18:25
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri
Takip Et:

 Scooty markasıyla ilgili herhangi bir firma bilgisi elde edemedik. İthalatçı firmanın kim olduğu ve servis hizmetini kimin vereceği belli değil. A101 bu ürünü satarken mutlaka garanti takibinde bulunacaktır, ancak ileriki zamanlarda servis ve yedek parça  ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir.

 A101’de satılacak olan Scooty AS85 modeli piyasada bulunmuyor, A101 için bir firma tarafından Çin’den ithal edilmiş olabilir.

Ürünün özellikleri:

 Özellikleri açısından güzel görünen ürün; Xiaomi scooter klonu, 36V 7.8 mah pil ile 250W motor gücüne sahip. Çin üretimi olan diğer ürünlere bakıldığında güç açısından sorun yaşamayacağınız bir ürün. Yani bu ürün, 120 kiloya kadar bir kişiyi taşıyacak güce sahip.

 Asıl sorun yaşayacağınız konu pil kapasitesi olabilir. Bu türde ki ürünlerde kullanılan li-ion piller kullanıldıkça yıpranıyor ve kullanım süresi ile gücü de düşüyor. Bunu belirleyen ise, içinde bulunan pil hücresinin kalitesi oluyor. Bu tarz ürünlerde kullanılan piller de maalesef pek kaliteli olmuyor.

 Kısaca, elektrikli scooter alanında fiyatına göre en kaliteli ürünleri Xiaomi markası üretiyor. Mi Essential model scooter 2500 TL’ye satılıyor. 500 TL daha uygun diye servis ve yedek parça konusu belirsiz olan, pil kalitesi tereddütlü ve malzeme kalitesi de belli olmayan bir ürünü almak pek de doğru değil.



Son Güncelleme: 26.01.2021 18:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
E Scooty AS85Elektrikli ScooterAktüelA101
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Whatsapp kullanıcıları şimdi de virüs ile karşı karşıya
Whatsapp kullanıcıları şimdi de virüs ile karşı karşıya
İstanbul'a ofis açacak olan Netflix, yönetici alımı için iş ilanı yayınladı
İstanbul'a ofis açacak olan Netflix, yönetici alımı için iş ilanı yayınladı
WhatsApp'ta yeni virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor
WhatsApp'ta yeni virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor
Clubhaouse uygulamasından beklenen haber geldi
Clubhaouse uygulamasından beklenen haber geldi
Xiaomi Mi Band 6'ya ilişkin detaylar sızdırıldı!
Xiaomi Mi Band 6'ya ilişkin detaylar sızdırıldı!
Elon Musk 143 uyduyu tek seferde fırlattı!
Elon Musk 143 uyduyu tek seferde fırlattı!

Popüler Haberler

Sakal Bakım Yağı ne işe yarar? Sakal bakımı için tavsiyeler neler?
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama yöntemleri ve sorgulama işlemleri
Mantar yetiştiriciliğine 30 bin TL devlet desteği
Müge Anlı kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
Aidatsız ve bol puanlı kredi kartı veren bankalar 2021
Seksenler yeni sezonda Rasim Ötekin olmayacak mı? Fehmi Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Game of Thrones dizisi House of the Dragon dizisi ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu!
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Antikor ne demektir? Antikor ne anlama gelir?
TV8 Survivor 2020 yayın tarihi açıklandı!
Devlet MEB destekli dil kursu nedir ve kimler başvuru yapabilir?
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi’yi kim canlandırıyor? Nihan Şahenk'in biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş kimdir? Gerçek adı nedir? Korkmaz Arslan nereli, yaşı kaç?
Elliot Page ve eşi Emma Portner boşanma kararı aldı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.