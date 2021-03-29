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A101'de satılacak Piranha tablet nasıl, alınır mı?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan A101'de satılacak Piranha tablet nasıl, alınır mı? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 29 Mart günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, A101'de satılacak Piranha tablet nasıl, alınır mı? konusunda yeni bilgileri edinin.

29 Mart 2021 Pazartesi 15:17
A101'de satılacak Piranha tablet nasıl, alınır mı?
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Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketlerinde indirimli ürün satışları devam ediyor. A101 marketlerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü satışa çıkarılan ürünler büyük ilgi gördü. Satışa çıkan ürünlerden Piranha Tablet en ilgi çeken ürünlerin başında geliyor.

Özellikle teknoloji tutkunları ürünü araştırırken, ürünü alan kişilerin yorumlarını merak ediyor.

Piranha Tablet özellikleri

  • Google GMS lisanslı
  • Android 10 Go Edition
  • 8.0″ inç ekran
  • 2 GB RAM
  • 32 GB dahili hafıza
  • Ön ve arka kamera
  • Kablosuz bağlantı
  • Bluetooth
  • 2 yıl garanti

19 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa çıkarılan tabletin fiyatı 499 TL’dir. Ürünün özelliklerine bakıldığında fiyat performans olarak gayet kullanışlı olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra ürünü almak isteyenler 6 taksitte yaptırabiliyor.



Son Güncelleme: 29.03.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
TabletA101
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