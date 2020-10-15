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A101'de satılacak Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar nasıl, alınır mı?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan A101'de satılacak Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar nasıl, alınır mı? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 15 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek A101'de satılacak Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar nasıl, alınır mı? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

15 Ekim 2020 Perşembe 23:00
A101'de satılacak Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar nasıl, alınır mı?
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Türkiye’nin en çok şubesi bulunan market zinciri A101 marketleri birçok üründe vatandaşlara yeni fırsatlar sunuyor. A101 marketleri gıda ve ev ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünleri de vatandaşlara uygun fiyatlara sunuyor.

Bu ürünlerden biri de Lenovo marka M7 tablet bilgisayardır. A101 Lenovo Tab M7 tableti 499 TL’ye satışa sundu. Ürünün piyasa satış fiyatı şu anda 700 TL olarak biliniyor.


Söz konusu ürünün 1 GB ram kapasitesi bulunurken, 4 çekirdekli işlemciye sahip olması kullanıcıları cezbediyor. Cihazın pil süresi ise tam kullanımda 4-5 saattir. Teknoloji severler A101’in 499 TL’ye satışa sunduğu ürün hakkında kullanıcı yorumlarını merak ediyor.

Kullanıcı yorumları

Genel olarak ürünü alan kullanıcılar ürünün ne için kullanılacağını öne sürerek, Office uygulamaları, sosyal medya uygulamaları ve ufak çapta oyun oynayacaklar için ürünü tavsiyesi ediyor. Öte yandan çocuklarına almak isteyenler için cihazın oyun performansı yetersiz görülürken kullanıcılar tarafından önerilmiyor.



Son Güncelleme: 15.10.2020 23:00
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Anahtar Kelimeler:
A101Tablet
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