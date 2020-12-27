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A101’de Huawei Y5 2019 cep telefonu 1699 TL

A101 marketlerinde her hafta aktüel ürünler kategorisinde şimdi de Huwaei Y5 2019 cep telefonu satılacaktır. Aynı telefon Trendyol alışveriş sitesi üzerinden ise 1710 TL’ye satılmaktadır. Huwaei Y5 cep telefonu 1699 TL’ye alınmalı mı?

27 Aralık 2020 Pazar 16:05
A101’de Huawei Y5 2019 cep telefonu 1699 TL
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MTK işlemcisi mevcut olan Huwaei Y5 cep telefonun giriş seviyesi ucuz olan telefonlarda ve performansı zayıf olan telefonlarda kullanılan zayıf bir işlemcidir. 2 GB ram özelliğine sahip telefonun kamera kalitesi ise diğer telefonlara oranla biraz daha düşük seviyededir. Fakat bu fiyata daha farklı bir telefon almak isterseniz çok mümkün olmayabilir. Limitinizi 2000 TL üzerine çıkarttığınız durumda Redmi 8A telefonu alabilirsiniz Y5 2019 telefonuna göre işlemcisi daha kullanışlı olabilir.

Aynı zamanda Y5 2019 modeli yerine aynı telefonun bir üst modeli olan Y6 2019 modelini de düşünebilirsiniz. Çünkü telefonların fiyatı aynıdır ve Y6 2019 telefonunun ekranı Y5’e orana daha büyük ve kamerası biraz daha gelişmiş bir telefondur. Bu fiyatla telefon almayı düşünenler, Y6 2019 Huwaei modelini düşünebilirler. Aynı zamanda intenet üzerinden kampanyalar takip edilirse daha uygun bir fiyata istenilen telefon alınabilir. 



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:05
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Anahtar Kelimeler:
A101Y5 Cep TelefonuTrendyolIndirimli ürünKampanya
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