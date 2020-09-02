A101'de 1999 TL'ye satılan Lenovo 3 İdeapad notbook nasıl, alınır mı? Lenovo 3 İdeapad notbook özellikleri

Ülkemizin önde gelen market zincirlerinden bir tanesi olan a101 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak bilgisayar kampanyası ile en merak edilen marketlerden bir tanesi oldu. A101’in ucuza satacağı dizüstü bilgisayarın Lenova İdeapad 3 notebook olduğu açıklandı. 1999 TL’den satışa sunulacak bilgisayarın AMD A4 9120 işlemcisi bulunurken, 4 GB’ta RAMi bulunuyor. Ek olarak 128 GB SDD olan notebookun 14” olması dikkat çekiyor. Piyasa fiyatı 2400 TL olan bilgisayarın 1999 TL’ye satılması pek çok kişiyi mutlu etti.

10/100 Ethenet Yok Bellek Hızı 2400 MHz Bellek Yuvası Belirtilmemiş Bluetooth Özelliği Var Cihaz Ağırlığı 1 – 2 kg Dokunmatik Ekran Yok Ekran Boyutu 14 inç Ekran Kartı Bellek Tipi Onboard Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı Ekran Kartı İşlemcisi AMD Radeon Ekran Kartı Tipi Dahili Ekran Kartı Ekran Kartı AMD Radeon R3 Ekran Özelliği HD Ekran Panel Tipi TN eMMC Kapasitesi Yok Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili Harddisk Kapasitesi Yok HDD Hızı Yok HDMI Var İşlemci Cache

İşlemci Nesli Ryzen İşlemci Tipi AMD A4 İşlemci 9120 İşletim Sistemi Yok (Free Dos) Kart Okuyucu Var Klavye Q Klavye, Q Türkçe Kullanım Amacı Ofis ve İş Max Ekran Çözünürlüğü 1366 x 768 Optik Sürücü Yok Paket İçeriği Notebook Parmak İzi Okuyucu Yok Pil 2 Hücreli Ram (Sistem Belleği) 4 GB Ram Tipi DDR4 Renk Gri, Gri SSD Kapasitesi 128 GB Şarjlı Kullanım Süresi 6 Saat ve Üstü Temel İşlemci Hızı 1,5 GHz Ürün Modeli Notebook Webcam Var