A101'de 1999 TL'ye satılan Lenovo 3 İdeapad notbook nasıl, alınır mı? Lenovo 3 İdeapad notbook özellikleri

Ülkemizin önde gelen market zincirlerinden bir tanesi olan a101 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak bilgisayar kampanyası ile en merak edilen marketlerden bir tanesi oldu. A101’in ucuza satacağı dizüstü bilgisayarın Lenova İdeapad 3 notebook olduğu açıklandı. 1999 TL’den satışa sunulacak bilgisayarın AMD A4 9120 işlemcisi bulunurken, 4 GB’ta RAMi bulunuyor. Ek olarak 128 GB SDD olan notebookun 14” olması dikkat çekiyor. Piyasa fiyatı 2400 TL olan bilgisayarın 1999 TL’ye satılması pek çok kişiyi mutlu etti.
|
10/100 Ethenet
|
Yok
|
Bellek Hızı
|
2400 MHz
|
Bellek Yuvası
|
Belirtilmemiş
|
Bluetooth Özelliği
|
Var
|
Cihaz Ağırlığı
|
1 – 2 kg
|
Dokunmatik Ekran
|
Yok
|
Ekran Boyutu
|
14 inç
|
Ekran Kartı Bellek Tipi
|
Onboard
|
Ekran Kartı Hafızası
|
Paylaşımlı
|
Ekran Kartı İşlemcisi
|
AMD Radeon
|
Ekran Kartı Tipi
|
Dahili Ekran Kartı
|
Ekran Kartı
|
AMD Radeon R3
|
Ekran Özelliği
|
HD
|
Ekran Panel Tipi
|
TN
|
eMMC Kapasitesi
|
Yok
|
Garanti Tipi
|
Resmi Distribütör Garantili
|
Harddisk Kapasitesi
|
Yok
|
HDD Hızı
|
Yok
|
HDMI
|
Var
|
İşlemci Cache
|
İşlemci Nesli
|
Ryzen
|
İşlemci Tipi
|
AMD A4
|
İşlemci
|
9120
|
İşletim Sistemi
|
Yok (Free Dos)
|
Kart Okuyucu
|
Var
|
Klavye
|
Q Klavye, Q Türkçe
|
Kullanım Amacı
|
Ofis ve İş
|
Max Ekran Çözünürlüğü
|
1366 x 768
|
Optik Sürücü
|
Yok
|
Paket İçeriği
|
Notebook
|
Parmak İzi Okuyucu
|
Yok
|
Pil
|
2 Hücreli
|
Ram (Sistem Belleği)
|
4 GB
|
Ram Tipi
|
DDR4
|
Renk
|
Gri, Gri
|
SSD Kapasitesi
|
128 GB
|
Şarjlı Kullanım Süresi
|
6 Saat ve Üstü
|
Temel İşlemci Hızı
|
1,5 GHz
|
Ürün Modeli
|
Notebook
|
Webcam
|
Var