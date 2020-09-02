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A101'de 1999 TL'ye satılan Lenovo 3 İdeapad notbook nasıl, alınır mı? Lenovo 3 İdeapad notbook özellikleri

A101'de 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak Lenovo notebook merak edilmeye devam ediyor. Piyasanın çok altında bir fiyata satılacak dizüstü bilgisayar için belirlenen fiyat ise 1999 TL. Pek çok kişi Lenovo 3 İdeapad özelliklerini araştırmaya başladı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:03
A101'de 1999 TL'ye satılan Lenovo 3 İdeapad notbook nasıl, alınır mı? Lenovo 3 İdeapad notbook özellikleri
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Ülkemizin önde gelen market zincirlerinden bir tanesi olan a101 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak bilgisayar kampanyası ile en merak edilen marketlerden bir tanesi oldu. A101’in ucuza satacağı dizüstü bilgisayarın Lenova İdeapad 3 notebook olduğu açıklandı. 1999 TL’den satışa sunulacak bilgisayarın AMD A4 9120 işlemcisi bulunurken, 4 GB’ta RAMi bulunuyor. Ek olarak 128 GB SDD olan notebookun 14” olması dikkat çekiyor. Piyasa fiyatı 2400 TL olan bilgisayarın 1999 TL’ye satılması pek çok kişiyi mutlu etti.

10/100 Ethenet

Yok

Bellek Hızı

2400 MHz

Bellek Yuvası

Belirtilmemiş

Bluetooth Özelliği

Var

Cihaz Ağırlığı

1 – 2 kg

Dokunmatik Ekran

Yok

Ekran Boyutu

14 inç

Ekran Kartı Bellek Tipi

Onboard

Ekran Kartı Hafızası

Paylaşımlı

Ekran Kartı İşlemcisi

AMD Radeon

Ekran Kartı Tipi

Dahili Ekran Kartı

Ekran Kartı

AMD Radeon R3

Ekran Özelliği

HD

Ekran Panel Tipi

TN

eMMC Kapasitesi

Yok

Garanti Tipi

Resmi Distribütör Garantili

Harddisk Kapasitesi

Yok

HDD Hızı

Yok

HDMI

Var

İşlemci Cache


1 MB Cache

İşlemci Nesli

Ryzen

İşlemci Tipi

AMD A4

İşlemci

9120

İşletim Sistemi

Yok (Free Dos)

Kart Okuyucu

Var

Klavye

Q Klavye, Q Türkçe

Kullanım Amacı

Ofis ve İş

Max Ekran Çözünürlüğü

1366 x 768

Optik Sürücü

Yok

Paket İçeriği

Notebook

Parmak İzi Okuyucu

Yok

Pil

2 Hücreli

Ram (Sistem Belleği)

4 GB

Ram Tipi

DDR4

Renk

Gri, Gri

SSD Kapasitesi

128 GB

Şarjlı Kullanım Süresi

6 Saat ve Üstü

Temel İşlemci Hızı

1,5 GHz

Ürün Modeli

Notebook

Webcam

Var

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:03
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Anahtar Kelimeler:
LenovoIdeapad 3
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