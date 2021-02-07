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A101 ürünlerinden Piranha tablet özellikleri neler? Alanlar memnun mu?

Birçok kişinin merak ettiği A101 ürünlerinden Piranha tablet özellikleri neler? Alanlar memnun mu? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 7 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak A101 ürünlerinden Piranha tablet özellikleri neler? Alanlar memnun mu? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 15:11
A101 ürünlerinden Piranha tablet özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
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Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketlerinde indirimli ürün satışları devam ediyor. A101 marketlerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü satışa çıkarılan ürünler büyük ilgi gördü. Satışa çıkan ürünlerden Piranha Tablet en ilgi çeken ürünlerin başında geliyor.

Özellikle teknoloji tutkunları ürünü araştırırken, ürünü alan kişilerin yorumlarını merak ediyor.

Piranha Tablet özellikleri

  • Google GMS lisanslı
  • Android 10 Go Edition
  • 8.0″ inç ekran
  • 2 GB RAM
  • 32 GB dahili hafıza
  • Ön ve arka kamera
  • Kablosuz bağlantı
  • Bluetooth
  • 2 yıl garanti

19 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa çıkarılan tabletin fiyatı 499 TL’dir. Ürünün özelliklerine bakıldığında fiyat performans olarak gayet kullanışlı olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra ürünü almak isteyenler 6 taksitte yaptırabiliyor.



Son Güncelleme: 07.02.2021 15:11
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Anahtar Kelimeler:
TabletA101
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