İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

A101 Reeder P13 blue max 2020 cep telefonu özellikleri

A101, bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda Reeder P13 Blue Max 2020 akıllı telefonu müşterilerine sunuyor. Reeder P13 Blue Max 2020 akıllı telefonun özelliklerini haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:35
A101 Reeder P13 blue max 2020 cep telefonu özellikleri
Takip Et:

Türkiye’de binlerce mağazası bulunan A101 marketi 4 Şubat 2021 tarihli ‘Aldın Aldın’ kataloğunda birçok ürünü indirimli olarak müşterilerine sunuyor. Bu hafta ‘Aldın Aldın’ ürünleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri 1.699TL satış fiyatıyla Reeder P13 Blue Max 2020 akıllı telefonu oldu.

Reeder P13 Blue Max 2020 özellikleri neler?

A101 marketlerinde 2 yıl garanti ile gelen Reeder P13 Blue Max 2020 akıllı telefonun özellikleri şöyle;

-6.49″ inç ekran

-4GB RAM

-64GB dahili hafıza

-13MP + 2MP arka kamera

-8MP ön kamera

-4000mAh batarya gücü



Son Güncelleme: 03.02.2021 20:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Reeder P13 Blue Max 2020A101
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huawei'in HarmonyOS'u ve Android 10 neredeyse aynı!
Huawei'in HarmonyOS'u ve Android 10 neredeyse aynı!
Samsung Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı belli oldu!
Samsung Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı belli oldu!
Activision 60bin kişiyi birden banladı
Activision 60bin kişiyi birden banladı
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
E-posta gönderebilen ıspanaklar mayınları tespit ediyor!
E-posta gönderebilen ıspanaklar mayınları tespit ediyor!
Google oyun geliştirme stüdyosunu kapatıyor
Google oyun geliştirme stüdyosunu kapatıyor

Popüler Haberler

Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul yaşı ve oynadığı diziler
İŞKUR evden hangi işler yapılabilmektedir? İŞKUR evde paketleme işi ilanları
EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2021
POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
MEB 2020 Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Aslıhan Karalar hakkında bilgiler
Kredi çekmek için istenen ve gerekli belgeler nelerdir?
ÖSYM sınav başvurusu HES kodu nedir, nasıl alınır?
Garanti BBVA'dan çalışana esnafa emekliye kış kredisi kampanyası
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Savcı Bey'in oğlu kimdir? Gerçek adı nedir? Yağızkan Dikmen hakkında bilgiler
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Şubat 2021 Perşembe
2021 Teknofest hangi ilde, ne zaman yapılacak?
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 4 Şubat 2021 Perşembe
Cansu Dere Türkiye güzellik yarışmasında kaçıncı oldu?
Kuruluş Osman Lena Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.