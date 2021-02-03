A101 Reeder P13 blue max 2020 cep telefonu özellikleri

Türkiye’de binlerce mağazası bulunan A101 marketi 4 Şubat 2021 tarihli ‘Aldın Aldın’ kataloğunda birçok ürünü indirimli olarak müşterilerine sunuyor. Bu hafta ‘Aldın Aldın’ ürünleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri 1.699TL satış fiyatıyla Reeder P13 Blue Max 2020 akıllı telefonu oldu.

Reeder P13 Blue Max 2020 özellikleri neler?

A101 marketlerinde 2 yıl garanti ile gelen Reeder P13 Blue Max 2020 akıllı telefonun özellikleri şöyle;

-6.49″ inç ekran

-4GB RAM

-64GB dahili hafıza

-13MP + 2MP arka kamera

-8MP ön kamera

-4000mAh batarya gücü