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A101 Piranha tablet ürün yorumları ve incelemeleri

A101 Piranha tablet ürün yorumları ve incelemeleri konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 13 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de A101 Piranha tablet ürün yorumları ve incelemeleri haberimize göz atarak Nisan 13 Salı tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 15:18
A101 Piranha tablet ürün yorumları ve incelemeleri
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Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketlerinde indirimli ürün satışları devam ediyor. A101 marketlerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü satışa çıkarılan ürünler büyük ilgi gördü. Satışa çıkan ürünlerden Piranha Tablet en ilgi çeken ürünlerin başında geliyor.

Özellikle teknoloji tutkunları ürünü araştırırken, ürünü alan kişilerin yorumlarını merak ediyor.

Piranha Tablet özellikleri

  • Google GMS lisanslı
  • Android 10 Go Edition
  • 8.0″ inç ekran
  • 2 GB RAM
  • 32 GB dahili hafıza
  • Ön ve arka kamera
  • Kablosuz bağlantı
  • Bluetooth
  • 2 yıl garanti

19 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa çıkarılan tabletin fiyatı 499 TL’dir. Ürünün özelliklerine bakıldığında fiyat performans olarak gayet kullanışlı olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra ürünü almak isteyenler 6 taksitte yaptırabiliyor.




Son Güncelleme: 13.04.2021 15:18
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Anahtar Kelimeler:
TabletA101
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