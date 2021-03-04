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A101 Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve yorumları

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen A101 Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve yorumları hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 4 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimize göz aratak A101 Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve yorumları hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 15:14
A101 Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve yorumları
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Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketlerinde indirimli ürün satışları devam ediyor. A101 marketlerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü satışa çıkarılan ürünler büyük ilgi gördü. Satışa çıkan ürünlerden Piranha Tablet en ilgi çeken ürünlerin başında geliyor.

Özellikle teknoloji tutkunları ürünü araştırırken, ürünü alan kişilerin yorumlarını merak ediyor.

Piranha Tablet özellikleri

  • Google GMS lisanslı
  • Android 10 Go Edition
  • 8.0″ inç ekran
  • 2 GB RAM
  • 32 GB dahili hafıza
  • Ön ve arka kamera
  • Kablosuz bağlantı
  • Bluetooth
  • 2 yıl garanti

19 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa çıkarılan tabletin fiyatı 499 TL’dir. Ürünün özelliklerine bakıldığında fiyat performans olarak gayet kullanışlı olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra ürünü almak isteyenler 6 taksitte yaptırabiliyor.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:14
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Anahtar Kelimeler:
TabletA101
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