İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

A101 Piranha tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran A101 Piranha tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları haberi ile ilgili en yeni detaylar 3 Ocak 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 15:08
A101 Piranha tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Takip Et:

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketlerinde indirimli ürün satışları devam ediyor. A101 marketlerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü satışa çıkarılan ürünler büyük ilgi gördü. Satışa çıkan ürünlerden Piranha Tablet en ilgi çeken ürünlerin başında geliyor.

Özellikle teknoloji tutkunları ürünü araştırırken, ürünü alan kişilerin yorumlarını merak ediyor.

Piranha Tablet özellikleri

  • Google GMS lisanslı
  • Android 10 Go Edition
  • 8.0″ inç ekran
  • 2 GB RAM
  • 32 GB dahili hafıza
  • Ön ve arka kamera
  • Kablosuz bağlantı
  • Bluetooth
  • 2 yıl garanti

19 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa çıkarılan tabletin fiyatı 499 TL’dir. Ürünün özelliklerine bakıldığında fiyat performans olarak gayet kullanışlı olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra ürünü almak isteyenler 6 taksitte yaptırabiliyor.



Son Güncelleme: 03.01.2021 15:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TabletA101
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler
Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler
Xiaomi Mi 11 ve iPhone 12 aynı maliyetle üretiliyor ancak yüzlerce dolar farkla satışa çıkarılıyor
Xiaomi Mi 11 ve iPhone 12 aynı maliyetle üretiliyor ancak yüzlerce dolar farkla satışa çıkarılıyor
Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 9T'nin özellikleri paylaşıldı!
Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 9T'nin özellikleri paylaşıldı!
Xiaomi Mi 11 Pro tasarım ve özellikleri sızdırıldı!
Xiaomi Mi 11 Pro tasarım ve özellikleri sızdırıldı!
Erzurum isimli Türk hayatta kalma oyunu oyun severlerin beğenisine sunuldu
Erzurum isimli Türk hayatta kalma oyunu oyun severlerin beğenisine sunuldu
Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!

Popüler Haberler

A101 Piranha tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebi ile işten çıkartılan kişiye talih kuşu kondu
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2021
Savaşçı neden yayınlanmıyor? Savaşçı final bölümü olacakmı? Fox TV Savaşçı bitti mi, final yapacak mı?
Boğaziçi Üniversitesin ’de sular durulmuyor! Öğretim üyeleri: “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.” çağrısı!
Bugün kimin maçı var 3 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
İçişleri Bakanı Soylu’dan uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu
Bakan Soylu ‘2021’in ilk haberini’ açıklıyorum diyerek duyurdu
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmenin tabirleri ve yorumları
Tv 8 frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Tv 8 canlı izleme linki
Esnafın faizsiz kredi borç ertelemesi 6 aya çıkarıldı!
BluTV Yeşilcam dizisi ne zaman başlayacak?
Yıldızlara Geçit filminin konusu ne? Filmde oynayan oyuncular ve film fragmanı
Recep Tayyip Erdoğan kimdir? memleketi ve hayat hikayesi
SGK doktor sorgulama nasıl yapılır? SGK hastane ve doktor seçim işlemleri
4B işçi kadrosu nedir? 4B işçi kadrosunda olan işçiler kimlerdir?
Acemi Anneler dizisindeki Sevda karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Murat (Tolga Akman) kimdir?
Acemi Anneler dizisi Kemal karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berk Bakioğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.