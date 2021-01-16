İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

A101 Marketde satılan Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken A101 Marketde satılan Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. A101 Marketde satılan Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 18:13
A101 Marketde satılan Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları
Takip Et:

A101 marketlerinde Kiwi KSI 6482 buharlı kırışık giderici 399 TL’den satışa çıkarılmıştı. Piyasaya göre oldukça uygun bir rakama satılan ürünün değerlendirmesi merak konusu oldu.

A101 marketlerinde uygun fiyata satışa sunulan kırışık giderici Kiwi KSI 1600 W gücündedir. Ayrıca ürün 45 saniyede ısınıyor ve bu şekilde çalışıyor. Genel olarak terzilerde bulunan bu ürünün evlerde sık kullanılmadığı görülüyor. Ancak fiyatının uygun olması ve özellikle pandemi sürecinde evde kıyafetlerin işlemlerini halledebilmek adına güzel bir seçenek olarak görülüyor. Cihazın özellikleri ise şu şekilde;

Buhar çıkışı: 38 g / dk

Su haznesi kapasitesi: 1500 ml.

Demir fırça paslanmaz çelik

45 saniye içinde hızlı ısınma.

Büyük buhar oranı ile her türlü kumaş ütüleme için on / off güç düğmesi elbise askısı, kanca, kürk fırçası, eldiven, teleskopik çubuk, d tipi demir fırça

1580 w

Teknik özellikler: Güç 1580 w

Su kapasitesi: 1.5 litre



Son Güncelleme: 16.01.2021 18:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kırışık GidericiKiwiA101
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LinkedIn'den Türkiye adımı! Temsilci atıyor
LinkedIn'den Türkiye adımı! Temsilci atıyor
Samsung Galaxy A32 5G teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı!
Samsung Galaxy A32 5G teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı!
Playstation Store Mağazalarından 2020 yılında en fazla indirilen oyunlar açıklandı!
Playstation Store Mağazalarından 2020 yılında en fazla indirilen oyunlar açıklandı!
Whatsapp'tan geri adım! 15 Mayısıs'a ertelendi
Whatsapp'tan geri adım! 15 Mayısıs'a ertelendi
NASA'nın keşif aracı, Mars'ta 3 bin günü geride bıraktı
NASA'nın keşif aracı, Mars'ta 3 bin günü geride bıraktı
3 GSM operatöründen ortak karar! Mesajlar tamamen ücretsiz olacak
3 GSM operatöründen ortak karar! Mesajlar tamamen ücretsiz olacak

Popüler Haberler

A101 Marketde satılan Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları
Zümrüdü Anka final mi yapacak? FOX TV Zümrüdü Anka yeni bölüm var mı, yok mu?
2021 Survivor'da gerilim dolu anlar!
Tüvtürk araç muayene istasyonunda kredi kartı geçiyor mu?
Akrep dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Iğdır askere kaç gönderiyor? 2021 Iğdır merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonucu sorgulama ve hesaplama!
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri
Rüyada koronavirüs olduğunu görmenin anlamı nedir, nasıl yorumlanır?
13 Ocak Pazartesi: Müge Anlı'nın programını hüzün sardı! Sevdiğine kavuşmak için çıktığı yolda ölü bulundu!
WhatsApp gelen fotoğrafları ve videoları otomatik kaydetmeyi kapatma işlemi
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu son tarih ne zaman bitiyor?
MEB Eba Nedir? Eba ne için ve nasıl kullanılır?
Sinop askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı Bim'de satışı başladı
Yalova askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Aksaray askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Kim Milyoner Olmak İster başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.