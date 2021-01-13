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A101 market indirimli Piranha tablet nasıl, alınır mı?

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen A101 market indirimli Piranha tablet nasıl, alınır mı? haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 13 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:09
A101 market indirimli Piranha tablet nasıl, alınır mı?
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Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketlerinde indirimli ürün satışları devam ediyor. A101 marketlerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü satışa çıkarılan ürünler büyük ilgi gördü. Satışa çıkan ürünlerden Piranha Tablet en ilgi çeken ürünlerin başında geliyor.

Özellikle teknoloji tutkunları ürünü araştırırken, ürünü alan kişilerin yorumlarını merak ediyor.

Piranha Tablet özellikleri

  • Google GMS lisanslı
  • Android 10 Go Edition
  • 8.0″ inç ekran
  • 2 GB RAM
  • 32 GB dahili hafıza
  • Ön ve arka kamera
  • Kablosuz bağlantı
  • Bluetooth
  • 2 yıl garanti

19 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa çıkarılan tabletin fiyatı 499 TL’dir. Ürünün özelliklerine bakıldığında fiyat performans olarak gayet kullanışlı olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra ürünü almak isteyenler 6 taksitte yaptırabiliyor.



Son Güncelleme: 13.01.2021 15:09
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Anahtar Kelimeler:
TabletA101
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