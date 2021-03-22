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A101 market indirimli Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?

A101 market indirimli Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? ile ilgili yeni ayrıntılar 22 Mart 2021 Pazartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 22 Mart 2021 gününe ait A101 market indirimli Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 18:21
A101 market indirimli Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?
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A101 marketlerinde Kiwi KSI 6482 buharlı kırışık giderici 399 TL’den satışa çıkarılmıştı. Piyasaya göre oldukça uygun bir rakama satılan ürünün değerlendirmesi merak konusu oldu.

A101 marketlerinde uygun fiyata satışa sunulan kırışık giderici Kiwi KSI 1600 W gücündedir. Ayrıca ürün 45 saniyede ısınıyor ve bu şekilde çalışıyor. Genel olarak terzilerde bulunan bu ürünün evlerde sık kullanılmadığı görülüyor. Ancak fiyatının uygun olması ve özellikle pandemi sürecinde evde kıyafetlerin işlemlerini halledebilmek adına güzel bir seçenek olarak görülüyor. Cihazın özellikleri ise şu şekilde;

Buhar çıkışı: 38 g / dk

Su haznesi kapasitesi: 1500 ml.

Demir fırça paslanmaz çelik

45 saniye içinde hızlı ısınma.

Büyük buhar oranı ile her türlü kumaş ütüleme için on / off güç düğmesi elbise askısı, kanca, kürk fırçası, eldiven, teleskopik çubuk, d tipi demir fırça

1580 w

Teknik özellikler: Güç 1580 w

Su kapasitesi: 1.5 litre



Son Güncelleme: 22.03.2021 18:21
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Anahtar Kelimeler:
Kırışık GidericiKiwiA101
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