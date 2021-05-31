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A101 market indirimli E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı?

Türkiye basınında yankı uyandıran A101 market indirimli E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve A101 market indirimli E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:34
A101 market indirimli E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı?
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 Scooty markasıyla ilgili herhangi bir firma bilgisi elde edemedik. İthalatçı firmanın kim olduğu ve servis hizmetini kimin vereceği belli değil. A101 bu ürünü satarken mutlaka garanti takibinde bulunacaktır, ancak ileriki zamanlarda servis ve yedek parça  ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir.

 A101’de satılacak olan Scooty AS85 modeli piyasada bulunmuyor, A101 için bir firma tarafından Çin’den ithal edilmiş olabilir.

Ürünün özellikleri:

 Özellikleri açısından güzel görünen ürün; Xiaomi scooter klonu, 36V 7.8 mah pil ile 250W motor gücüne sahip. Çin üretimi olan diğer ürünlere bakıldığında güç açısından sorun yaşamayacağınız bir ürün. Yani bu ürün, 120 kiloya kadar bir kişiyi taşıyacak güce sahip.

 Asıl sorun yaşayacağınız konu pil kapasitesi olabilir. Bu türde ki ürünlerde kullanılan li-ion piller kullanıldıkça yıpranıyor ve kullanım süresi ile gücü de düşüyor. Bunu belirleyen ise, içinde bulunan pil hücresinin kalitesi oluyor. Bu tarz ürünlerde kullanılan piller de maalesef pek kaliteli olmuyor.

 Kısaca, elektrikli scooter alanında fiyatına göre en kaliteli ürünleri Xiaomi markası üretiyor. Mi Essential model scooter 2500 TL’ye satılıyor. 500 TL daha uygun diye servis ve yedek parça konusu belirsiz olan, pil kalitesi tereddütlü ve malzeme kalitesi de belli olmayan bir ürünü almak pek de doğru değil.


Son Güncelleme: 31.05.2021 18:34
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Anahtar Kelimeler:
E Scooty AS85Elektrikli ScooterAktüelA101
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