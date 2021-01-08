İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...

A101 mağazalarında satışa çıkarılan Piranha tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları!

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan A101 mağazalarında satışa çıkarılan Piranha tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları! haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 08-01-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 15:08
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Piranha tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Takip Et:

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketlerinde indirimli ürün satışları devam ediyor. A101 marketlerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü satışa çıkarılan ürünler büyük ilgi gördü. Satışa çıkan ürünlerden Piranha Tablet en ilgi çeken ürünlerin başında geliyor.

Özellikle teknoloji tutkunları ürünü araştırırken, ürünü alan kişilerin yorumlarını merak ediyor.

Piranha Tablet özellikleri

  • Google GMS lisanslı
  • Android 10 Go Edition
  • 8.0″ inç ekran
  • 2 GB RAM
  • 32 GB dahili hafıza
  • Ön ve arka kamera
  • Kablosuz bağlantı
  • Bluetooth
  • 2 yıl garanti

19 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa çıkarılan tabletin fiyatı 499 TL’dir. Ürünün özelliklerine bakıldığında fiyat performans olarak gayet kullanışlı olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra ürünü almak isteyenler 6 taksitte yaptırabiliyor.



Son Güncelleme: 08.01.2021 15:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TabletA101
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen haber geldi! TÜRKSAT 5A uydusu fırlatıldı.
Beklenen haber geldi! TÜRKSAT 5A uydusu fırlatıldı.
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
Honor V40 tasarım ve teknik özellikleri sızdırıldı!
Honor V40 tasarım ve teknik özellikleri sızdırıldı!
Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanma yöntemleri
Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanma yöntemleri
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!
WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!

Popüler Haberler

A101 mağazalarında satışa çıkarılan Piranha tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Çocuktan Al Haberi programı yeni çocuklardan oluşan kadrosu
Eşe sevgiliye yollamalık doğum günü mesajları
Leyla Tanlar yeni sezonda hangi dizide rol alacak?
İhbar tazminatı ne zaman ödenir? İhbar tazminatı ne zaman hak edilir?
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
PTT 2021 Ocak Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, ev taşıma görmek ne anlama gelir?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 8 Ocak 2021 Cuma tarihli önemli gelişme
Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?
Danla Bilic Metin Hara ile sevgili mi? Danla Bilic'den iddialara cevap
Altın oran nedir? Altın oran kaçtır, hesaplaması nasıl yapılır?
Bayi Toplantısı TV'de ilk kez Star TV'de
Kadın dizisine Bahar ve Arif'in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı!
Deniz Çakır Eşkıya'dan neden ayrıldı? Hangi dizide rol alacak?
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Ocak 8 Cuma
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Gecikme faizi ve Akdi faiz nedir?
Bugün kimin maçı var? TV 8 Ocak 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Engelli raporu başvuru sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2021 sağlık bakanlığı engelli raporu sorgulama
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.