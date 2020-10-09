İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...

A101 Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar özellikleri ve kullanıcı yorumları

A101 marketlerinde satışa sunulan teknolojik ürünlere Lenovo Tab M7 tablet bilgisayarda eklendi. Ürünü satın almak isteyen vatandaşlar A101 Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar alınır mı ve kullanıcı yorumlarını araştırıyor.

09 Ekim 2020 Cuma 13:40
A101 Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar özellikleri ve kullanıcı yorumları
Takip Et:

Türkiye’nin en çok şubesi bulunan market zinciri A101 marketleri birçok üründe vatandaşlara yeni fırsatlar sunuyor. A101 marketleri gıda ve ev ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünleri de vatandaşlara uygun fiyatlara sunuyor.

Bu ürünlerden biri de Lenovo marka M7 tablet bilgisayardır. A101 Lenovo Tab M7 tableti 499 TL’ye satışa sundu. Ürünün piyasa satış fiyatı şu anda 700 TL olarak biliniyor.


Söz konusu ürünün 1 GB ram kapasitesi bulunurken, 4 çekirdekli işlemciye sahip olması kullanıcıları cezbediyor. Cihazın pil süresi ise tam kullanımda 4-5 saattir. Teknoloji severler A101’in 499 TL’ye satışa sunduğu ürün hakkında kullanıcı yorumlarını merak ediyor.

Kullanıcı yorumları

Genel olarak ürünü alan kullanıcılar ürünün ne için kullanılacağını öne sürerek, Office uygulamaları, sosyal medya uygulamaları ve ufak çapta oyun oynayacaklar için ürünü tavsiyesi ediyor. Öte yandan çocuklarına almak isteyenler için cihazın oyun performansı yetersiz görülürken kullanıcılar tarafından önerilmiyor.



Son Güncelleme: 09.10.2020 13:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TabletA101
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri
Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri
Araç alacak kişilerin pişman olmayacağı 10 SUV modeli!
Araç alacak kişilerin pişman olmayacağı 10 SUV modeli!
Apple’ın müşterilerine sunacağı yeni iPhone 12’lerin fiyatları belli oldu!
Apple’ın müşterilerine sunacağı yeni iPhone 12’lerin fiyatları belli oldu!
İngiltere’de kripto para ve türevlerine yasak kondu!
İngiltere’de kripto para ve türevlerine yasak kondu!
Samsung Galaxy Note 20 Ultra kamera testinde sınıfta kaldı!
Samsung Galaxy Note 20 Ultra kamera testinde sınıfta kaldı!

Popüler Haberler

A101 Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar özellikleri ve kullanıcı yorumları
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Kanal D yeni dizisi Sadakatsizı'nın reyting oranları
Yemin Emir ile Feride ne zaman evlenecek, düğün ne zaman?
Şuursuz Aşk filmi ne zaman vizyona girecek? Şuursuz Aşk filmi konusu ve oyuncuları
Game of Thrones sinema filmi ne zaman çıkacak? Diriliş Ertuğrul'dan Game of Thrones filmine transfer
Joker filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
BKM yeni filmi Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi ne zaman vizyona girecek?
Bayi Toplantısı filmi ne zaman vizyona girecek? Bayi toplantısı fragmanı yayınlandı!
Bergen filmi ne zaman vizyona çıkacak? Film vizyon tarihi belli oldu!
Mehtap Özkan Halk tv gece bülteninde neden yok? Kanaldan ayrıldı mı? Hangi kanala geçti?
Burç yorumları 12 Temmuz
Vuslat dizisi yeni sezon oyuncuları kimler? Vuslat dizisine katılan oyuncular
İstanbul Havalimanı'nın Hisseleri Satılıyor İddiası Doğru mu?
2019 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS sınavıyla öğrenci alan nitelikli lise okulları listesi
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Nuh Tepesi filmi ne zaman vizyona girecek? Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in rol aldığı filmin fragmanı yayınlandı!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncularının aldıkları ücretler
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2020
Masumlar Apartmanı'na katılan Birkan Sokullu Kimdir? Han karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.