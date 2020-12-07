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A101 Kapıda nedir? A101 Kapıda indirme ve alışveriş yapma

2008 yılında ilk marketini açan A101, düşük fiyatlarla kaliteli ürünlerin sunulduğu bir marketten öteye giderek, koronavirüs nedeniyle temassız sanal alışveriş uygulamasını geçirerek “A101 Kapıda” hayata geçirdi. Artık market alışverişleri tek tıkla kapıda.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:43
A101 Kapıda nedir? A101 Kapıda indirme ve alışveriş yapma
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2008 yılında ilk marketini açan A101, düşük fiyatlarla kaliteli ürünlerin sunulduğu bir marketten öteye giderek, koronavirüs nedeniyle temassız sanal alışveriş uygulamasını geçirerek “A101 Kapıda” hayata geçirdi. Artık market alışverişleri tek tıkla kapıda.

A101 Kapıda uygulamasından nasıl alışveriş yapılır?

A101 Kapıda uygulamasıyla et ürünlerinden unlu mamüllere, kişisel bakım ürünlerinden banyo-mutfak temizleyicisine ,süt ürünlerinden anne ve bebek araç gereçlerine geniş yelpazede çeşitli ürünler bulmak mümkün. Üstelik A101 Kapıda uygulamasıyla ürünlerin ne zaman teslim edileceğini belirleyebilirsin. A101 Kapıda mobil uygulamasına üye girişi yapıldıktan sonra size en yakın A101 şubesinden oluşturduğunuz alışverişinizi, gün içinde ya da ertesi günler saat aralıklarını belirleyerek tamamlayabilirsiniz. Üstelik siparişler özel soğutmalı araçlar ve ekipmanlarla sağlanıyor. Haftanın her günü 10.00-20.00 arasında dilediğiniz zaman alışverişini mağazaya gitmeden tek tıkla yapabilirsiniz.

A101 Kapıda Uygulaması Hangi İllerde Hizmet Veriyor?

İSTANBUL Anavutköy Ataşehir Avcılar Bahçelievler Bağcılar Bakırköy Başakşehir Bayrampaşa Beşiktaş Beylikdüzü Beykoz Beyoğlu Büyükçekmece Çekmeköy Esenler Esenyurt Eyüpsultan Fatih Gaziosmanpaşa Güngören Kadıköy Kağıthane Kartal Küçükçekmece Maltepe Pendik Sancaktepe Sarıyer Silivri Sultanbeyli Sultangazi Şile Şişli Tuzla Ümraniye Üsküdar Zeytinbunu

ANKARA Altındağ Çankaya Etimesgut Keçiören Mamak Pursaklar Sincan Yenimahalle

İZMİR Aliağa Balçova Bayraklı Bonova Buca Çandarlı Çeşme Çiğli Dikili Gümüldür Güzelbahçe Gaziemir Karabağlar Karaburun Karşıyaka Kemalpaşa Konak Seferihisar Urla Yeni Foça

ADANA Çukurova Karataş Sarıçam Seyhan Yüregir

ADIYAMAN Merkez

AFYONKARAHİSAR Merkez

AĞRI Merkez

AKSARAY Merkez

ANTALYA Alanya Gazipaşa Kalkan Kaş Kemer Kepez Konyaaltı Manavgat Muratpaşa Serik Side

ARDAHAN Merkez

ARTVİN Merkez

AMASYA Merkez

AYDIN Davutlar Didim Efeler Kuşadası

BALIKESİR Akçay Altıeylül Altınoluk Ayvalık Erdek Karesi Ören/Burhaniye

BARTIN Merkez

BATMAN Merkez

BAYBURT Merkez

BİLECİK Merkez

BİNGÖL Merkez

BİTLİS Merkez

BOLU Merkez

BURDUR Merkez

BURSA Gemlik Mudanya Nilüfer Osmangazi Yıldırım

ÇANAKKALE Bozcaada Küçükkuyu/Ayvacık Çanakkale Merkez Gelibolu

ÇANKIRI Merkez

ÇORUM Merkez

DENİZLİ Merkezefendi Pamukkale

DİYARBAKIR Bağlar Kayapınar Yenişehir

DÜZCE Merkez

EDİRNE Enez Keşan Merkez

ELAZIĞ Merkez

ERZİNCAN Merkez

ERZURUM Palandöken Yakutiye

ESKİŞEHİR Odunpazarı Tepebaşı

GAZİANTEP Şahinbey Şehitkamil

GİRESUN Merkez

GÜMÜŞHANE Merkez

HAKKARİ Merkez

HATAY Arsus Defne İskenderun

IĞDIR Merkez

ISPARTA Merkez

KAHRAMANMARAŞ Dulkadiroğlu Onikişubat

KARABÜK Merkez

KARAMAN Merkez

KARS Merkez

KASTAMONU Merkez

KAYSERİ Kocasinan Melikgazi

KIRIKKALE Merkez

KIRKLARELİ Merkez

KIRŞEHİR Merkez

KİLİS Merkez

KOCAELİ Darıca Derince Gebze İzmit/Merkez

KONYA Karatay Meram Selçuklu

KÜTAHYA Merkez

MALATYA Battalgazi Yeşilyurt

MANİSA Şehzadeler Yunusemre

MARDİN Artuklu

MUĞLA Bodrum Datça Fethiye Marmaris Menteşe Milas

MUŞ Merkez

MERSİN Anamur Erdemli Mezitli Silifke Tarsus Toroslar Yenişehir

NEVŞEHİR Merkez

NİĞDE Merkez

ORDU Altınordu

OSMANİYE Merkez

RİZE Merkez

SAKARYA Adapazarı

SAMSUN Atakum Canik İlkadım

SİİRT Merkez

SİNOP Merkez

SİVAS Merkez

ŞANLIURFA Eyyübiye Haliliye Karaköprü

ŞIRNAK Merkez

TEKİRDAĞ Çorlu Marmara Ereğlisi Süleymanpaşa Şarköy

TOKAT Merkez

TRABZON Ortahisar

TUNCELİ Merkez

UŞAK Merkez

VAN İpekyolu Tuşba

YALOVA Çiftlikköy Çınarcık Merkez

YOZGAT Merkez



Son Güncelleme: 07.12.2020 00:43
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Anahtar Kelimeler:
A101 KapıdaAlışveriş
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