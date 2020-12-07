A101 Kapıda nedir? A101 Kapıda indirme ve alışveriş yapma

2008 yılında ilk marketini açan A101, düşük fiyatlarla kaliteli ürünlerin sunulduğu bir marketten öteye giderek, koronavirüs nedeniyle temassız sanal alışveriş uygulamasını geçirerek “A101 Kapıda” hayata geçirdi. Artık market alışverişleri tek tıkla kapıda.
A101 Kapıda uygulamasından nasıl alışveriş yapılır?
A101 Kapıda uygulamasıyla et ürünlerinden unlu mamüllere, kişisel bakım ürünlerinden banyo-mutfak temizleyicisine ,süt ürünlerinden anne ve bebek araç gereçlerine geniş yelpazede çeşitli ürünler bulmak mümkün. Üstelik A101 Kapıda uygulamasıyla ürünlerin ne zaman teslim edileceğini belirleyebilirsin. A101 Kapıda mobil uygulamasına üye girişi yapıldıktan sonra size en yakın A101 şubesinden oluşturduğunuz alışverişinizi, gün içinde ya da ertesi günler saat aralıklarını belirleyerek tamamlayabilirsiniz. Üstelik siparişler özel soğutmalı araçlar ve ekipmanlarla sağlanıyor. Haftanın her günü 10.00-20.00 arasında dilediğiniz zaman alışverişini mağazaya gitmeden tek tıkla yapabilirsiniz.
A101 Kapıda Uygulaması Hangi İllerde Hizmet Veriyor?
İSTANBUL Anavutköy Ataşehir Avcılar Bahçelievler Bağcılar Bakırköy Başakşehir Bayrampaşa Beşiktaş Beylikdüzü Beykoz Beyoğlu Büyükçekmece Çekmeköy Esenler Esenyurt Eyüpsultan Fatih Gaziosmanpaşa Güngören Kadıköy Kağıthane Kartal Küçükçekmece Maltepe Pendik Sancaktepe Sarıyer Silivri Sultanbeyli Sultangazi Şile Şişli Tuzla Ümraniye Üsküdar Zeytinbunu
ANKARA Altındağ Çankaya Etimesgut Keçiören Mamak Pursaklar Sincan Yenimahalle
İZMİR Aliağa Balçova Bayraklı Bonova Buca Çandarlı Çeşme Çiğli Dikili Gümüldür Güzelbahçe Gaziemir Karabağlar Karaburun Karşıyaka Kemalpaşa Konak Seferihisar Urla Yeni Foça
ADANA Çukurova Karataş Sarıçam Seyhan Yüregir
ADIYAMAN Merkez
AFYONKARAHİSAR Merkez
AĞRI Merkez
AKSARAY Merkez
ANTALYA Alanya Gazipaşa Kalkan Kaş Kemer Kepez Konyaaltı Manavgat Muratpaşa Serik Side
ARDAHAN Merkez
ARTVİN Merkez
AMASYA Merkez
AYDIN Davutlar Didim Efeler Kuşadası
BALIKESİR Akçay Altıeylül Altınoluk Ayvalık Erdek Karesi Ören/Burhaniye
BARTIN Merkez
BATMAN Merkez
BAYBURT Merkez
BİLECİK Merkez
BİNGÖL Merkez
BİTLİS Merkez
BOLU Merkez
BURDUR Merkez
BURSA Gemlik Mudanya Nilüfer Osmangazi Yıldırım
ÇANAKKALE Bozcaada Küçükkuyu/Ayvacık Çanakkale Merkez Gelibolu
ÇANKIRI Merkez
ÇORUM Merkez
DENİZLİ Merkezefendi Pamukkale
DİYARBAKIR Bağlar Kayapınar Yenişehir
DÜZCE Merkez
EDİRNE Enez Keşan Merkez
ELAZIĞ Merkez
ERZİNCAN Merkez
ERZURUM Palandöken Yakutiye
ESKİŞEHİR Odunpazarı Tepebaşı
GAZİANTEP Şahinbey Şehitkamil
GİRESUN Merkez
GÜMÜŞHANE Merkez
HAKKARİ Merkez
IĞDIR Merkez
ISPARTA Merkez
KAHRAMANMARAŞ Dulkadiroğlu Onikişubat
KARABÜK Merkez
KARAMAN Merkez
KARS Merkez
KASTAMONU Merkez
KAYSERİ Kocasinan Melikgazi
KIRIKKALE Merkez
KIRKLARELİ Merkez
KIRŞEHİR Merkez
KİLİS Merkez
KOCAELİ Darıca Derince Gebze İzmit/Merkez
KONYA Karatay Meram Selçuklu
KÜTAHYA Merkez
MALATYA Battalgazi Yeşilyurt
MANİSA Şehzadeler Yunusemre
MARDİN Artuklu
MUĞLA Bodrum Datça Fethiye Marmaris Menteşe Milas
MUŞ Merkez
MERSİN Anamur Erdemli Mezitli Silifke Tarsus Toroslar Yenişehir
NEVŞEHİR Merkez
NİĞDE Merkez
ORDU Altınordu
OSMANİYE Merkez
RİZE Merkez
SAKARYA Adapazarı
SAMSUN Atakum Canik İlkadım
SİİRT Merkez
SİNOP Merkez
SİVAS Merkez
ŞANLIURFA Eyyübiye Haliliye Karaköprü
ŞIRNAK Merkez
TEKİRDAĞ Çorlu Marmara Ereğlisi Süleymanpaşa Şarköy
TOKAT Merkez
TRABZON Ortahisar
TUNCELİ Merkez
UŞAK Merkez
VAN İpekyolu Tuşba
YALOVA Çiftlikköy Çınarcık Merkez
YOZGAT Merkez