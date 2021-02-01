A101 iRobot Roomba 606 süpürge nasıl, alınır mı?

A101 Marketinde Satılacak Olan İROBOT Roomba 606 Süpürge İncelemesi Ve Kullanıcı Yorumları
A101 aktüel ürünleri arasında satılacak olan iRobot marka Roomba 606 robot süpürge müşterilere 1599 TL fiyatla satışa sunulacak. Ürün 2 yıl Robot garantisiyle satılacak. Taksitli alım fiyatı ise 1687 TL olarak satılacak. Ürün intenet sitelerinde 1705 TL ve kart puan hediyesiyle satılıyor. Bu yüzden A101 aktüel ürünleri arasındaki satış fiyatı uygun değildir.
iRobot Markası Hakkında Bilgilendirme
Türkiye genelinde pek çok ürününü satışa sunan marka hakkındaki kullanıcı tecrübeleri oldukça iyi durumda. Marka Çin’de üretim yapmaktadır. Avrupa ve ülkemizde oldukça tercih edilen bir markadır. Robot süpürge konusunda uzman markalar arasında yer almaktadır. 25 yıldır üretim yapmaktadır. Servis konusunda da oldukça başarılı bir marka demek mümkündür. Yaygın bir servis ağı olmamasına karşın kargo ile servise ürün göndermek oldukça kolay.
Robot Süpürge Alınır Mı?
Teknolojinin günden güne gelişmesine karşın artık her evin beyaz eşya ihtiyacı gibi robot süpürgeler de evlerde yer alıyor. Temizleme konusunda oldukça başarılı olan robot süpürgeler, düzenli olarak temizlik yaptığı için herhangi bir pislik kalmıyor. Klasik süpürgelere göre evi oldukça iyi temizliyorlar. Evcil hayvanı olan kişi ve kişiler, yaşlı anne ve babalar için alınabilecek ürünler arasında robot süpürgeler de bulunuyor. Robot süpürgelerin fiyatları oldukça yüksek fakat verilen parayı hak eden aletler demek mümkündür.
İROBOT Roomba 606 Süpürge Kullanıcı Yorumları
Ürünü satın alanların satış sitelerinde yaptığı kullanıcı yorumlarından bazıları.
- üst modellerine göre wi-fi ile uzaktan çalıştırma özelliği yok ama onun dışında kesinlikle temizlik konusunda çok başarılı. Elektrikli süpürge açmama gerek kalmadan her yeri sorunsuz temizliyor.
- 605 ile farkı pil teknolojisidir. Yanılmayınız
- Bu paraya bulabileceğiniz en iyi akıllı süpürge bu. Roomba’nın Türkiye’de servis hizmeti olması da artı puan.
- Aldığımız günden beri süpürge açmadık, şarj istasyonunu bulamıyor diye yorumlar yapılmış, ilk çalıştırdığımızda sarj istasyonunun yerini değiştirmek zorunda kaldık ona rağmen buldu. Erişebildiği yerleri güzel süpürüyor, keşke her yere girebilse. Kocam ev süpürmekten kurtulduğu için çok mutlu :)Çocuğu uyutup oyuncakları toplayıp roomba yı çalıştırıp yatıyoruz sabaha pırıl pırıl her yer.
- Kedili evler için kesinlikle gerekli bir şey. Geldiği günden beri evim tertemiz oldu. Artık sadece silme işi bana kaldı :) Kendi kendine bütün evi geziyor, şarjı azalınca odasına dönüp tekrar yuvasına oturuyor. Kediler de merakla onu takip ediyor. Sesi gayet makul, gürültü yapmıyor, o çalışırken ben dizimi izleyebiliyorum. Ben kendim dener denemez anneme de hediye aldım. Herkese tavsiye ediyorum.
- Bu robotu 1 hafta önce 100 tl daha düşüğüne aldım.. iyi ki de almışım diyorum.. az önce bütün banyoya deterjan döküldü.. robotum çalışıp bunları temizlerken ben bulaşık makinesini boşalttım.. yani süper kolaylık.. tabii dip bucak derin bir temizlik beklemeyin.. ama girebildiği her yerin altına girip temizlemesi gereken her yeri temizliyor.. dökülen herhangi bir şeyin yanından geçip almadığında panik yapmayın sonunda mutlaka dönüp o kalan pislikleri de topluyor.. 80 metrekarelik bir evi süpürecek kadar şarjı devam etti.. iyi kullanmaya başlamadan evvel altındaki sarı pil koruyucuyu çekip yuvasına yerleştirin.. bir süre sonra ışıkları sönecektir panik yapmayın.. şarjının bitmemesi için kendini korumaya alıyor.. şu anda da mutfağı temizlerken ben kahvemi içiyorum.. mutlaka alın derim